〈台股盤前〉台積電啟動補漲行情 台股可望再刷新高

美股四大指數上周五、周一連兩日收紅，費半累計漲幅也高達 5%，台股自上周五起因清明連假，台積電及相關設備廠尚未反映資本支出達千億美元利多，今 (6) 日可望啟動補漲行情，帶動指數再刷新高，突破 16602 點。

台積電上周四證實，由於營運進入高成長期，為因應市場需求及維持產業領先地位，三年內將砸下千億美元擴產，且不僅增加先進製程產能，也同步擴增成熟製程，相關設備廠及零組件供應商均可雨露均霑，推升後市營運。

大立光 3 月營收為 40.11 億元，月增 24.84%，年減 26.33%，第一季營收 118.2 億元，季減 22.7%，年減 10.55%，為八季以來新低，且由於手機半導體製程元件如感測器 (Sensor) 缺貨，4 月營收估較 3 月下滑，營運再遇逆風。

消息方面，晶圓代工市況熱絡，市場看好，台積電、聯電 3 月營收均可挑戰歷史新高，且受惠稼動率滿載，毛利率穩步上揚，尤其聯電因領先同業、率先調漲報價，加上匯率有利因素，毛利率上看 3 字頭，挑戰近 11 年新高。

此外，不僅晶圓代工雙雄擴產，鴻海、和碩、廣達、仁寶、緯創以及英業達六大代工廠，也看好疫後商機，重啟非中國產能計畫，今年六家業者合計資本支出約 1200 億元，將是連兩年達千億元以上。