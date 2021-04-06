操盤手看台股：2021年IC設計能否複製2018年被動元件飆漲行情？

今年以來，由於晶圓代工產能持續吃緊，進而調漲代工價格，造成 IC 設計的成本提高，為了確保營收與獲利，相關 IC 設計公司相繼調漲報價，這一波漲價風帶動了 IC 設計股全面大漲！從驅動 IC 的敦泰、聯詠，電源管理 IC 的茂達、致新，車用 IC 的普誠，消費性 IC 的凌陽、松翰，網通 IC 的聯傑、亞信、笙科，MCU(微控制器) 的應廣、笙泉等紛紛出現一波可觀的漲勢。目前根據業界指出，過去 IC 設計業對於代工費漲價很敏感，即便是漲 5%，也會產生壓力，但是這次傳出只要能取得產能拿到貨就好，漲幅大多可接受，熱度有別以往可見一般。

多次提過「只要漲價缺貨題材還在，整體 IC 設計族群的輪動就會持續」，這背後原因在於 IC 設計股目前存在「賺錢效應」。所謂賺錢效應是指當投資人發現切入 IC 設計族群比其他族群更容易賺到錢，於是資金對 IC 設計的興趣就會持續提升，進而讓更多資金相繼投入的一種效應，這波 IC 設計股出現良性輪動原因在此。

目前以產業角度來看，現階段的 IC 設計產業市況已經越來越像 2017~2018 年的被動元件產業；回顧當年，2018 年被動元件缺貨主因在於日商淡出低階產品造成供給減少，而智慧型手機及電動車等新應用帶來市場需求大增，供需失衡的結果，造成被動元件的價格連番調漲，最終帶動了被動元件股出現以倍數計算的漲勢。如今的 IC 設計也出現這類情形，疫情不僅影響了晶圓代工廠的生產效率，更帶來了出乎市場預料的遠距商機，造成原先有限的產能更加吃緊，難以因應意料之外的龐大需求，供需失衡的結果，造成 IC 設計的價格連番調漲，最終造就了這一波正在進行中的漲勢，後續能否成就當年被動元件的飆漲？關鍵在 4 月。

4 月上旬是 3 月營收數字公布的時間，今年由於漲價效應所致，IC 設計公司將要公布的單月營收數字與成長率很容易會較往年來得好看，即便獲利不一定隨之增加 (因為成本提升)，但是光看數字就足以吸引更多資金進場！目前的 IC 設計股的相對強勢，即是押寶 3 月營收表現的買盤所致。當這些買盤隨著 3 月營收公布要出場時，若是湧現的賣壓無法把股價打下去，則 IC 設計複製當年被動元件走出倍數行情的機率就會大增！

對於一個實戰操盤手而言，觀察一檔股票，甚至一個族群，重點不在於利多或是利空，而是利多或是利空對於股價的影響，所謂利空不跌是利多，利多出盡是利空，今年的 IC 設計股能否再現飆漲行情？就從市場對 3 月營收的反應來觀察。

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