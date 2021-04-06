【日盛投顧】量價齊揚，指數再創歷史新高

◆盤勢分析

1. 週一 (5 日) 美國 3 月 ISM 非製造業指數創新高，道瓊、標普創歷史新高激勵，週二台股由護國神山 2330 台積電及 2454 聯發科領漲以上漲 140.51 點的 16711.79 點跳空開出，在設備股、半導體、玻陶、造紙、航運等類股領軍下指數最高來到 16804.45 點再創歷史新高後，小幅拉回，終場加權指數以上漲 168.59 點的 16，739.87 點作收，漲幅 1.02%，成交量 3，398.14 億元。三大法人合計買超 183.31 億元：外資買超 144.51 億元、投信賣超 2.83 億元、自營商買超 41.63 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量增，量價配合，有利短線持續走高。

(2)、均線：短中長期均線多頭排列，有利指數走揚，未跌破 5 日線前，短多續強。

(3)、技術指標：日 KD 在 3/29 出現黃金交叉，週二 K、D 開口擴大，未出現死亡交叉前，指數仍有高點可期。

3. 櫃買指數: 開高震盪走高，收在 209.70 點，漲幅 1.11%，近期沿 5 日線上漲，未跌破 5 日線前，短多續強。

4. 觀盤重點：週二台股再創歷史新高，在量價、均線、技術指標均有利多頭，短線仍有高點可期，偏多操作為宜。

結構設備股、半導體、玻陶、造紙、航運、橡膠等族群走強

1. 設備股: 2330 台積電為因應 5G、高效運算等相關應用的產業需求成長，未來三年將投入 1000 億美元在全球設廠，並擴充先進製程與成熟製程產能，設備股應聲上漲，週二由 3413 京鼎、6187 萬潤、3093 港建、3131 弘塑、3167 大量、3580 友威科漲停領漲，包括 6706 惠特、6196 帆宣、3680 家登等均有 6.0% 以上的漲幅。

2. 玻陶: 產品漲價效應，預估 1802 台玻 1Q21 營運成長三成起跳; 1806 冠軍董事會決議買回庫藏股; 1810 和成則拚智慧製造來提升毛利，週二此三檔個股均以漲停作收。

3. 航運: 貨櫃海運一哥馬士基表示，由於蘇伊士運河堵塞，導致大量倉位和空箱缺失，4 月起暫停承接新短期合約，運輸能力供應持續吃緊，加上全球經濟持續復甦，各國原物料回補需求大增，帶動散裝航運租金全面上揚，週二由 2609 陽明漲停領軍，包括 2637 慧洋 - KY、8367 建新國際、2603 長榮、2615 萬海等均有 2.68% 以上的漲幅。

4. 橡膠: 歐洲爆發第三波疫情，美國疫情確診人數反覆，醫療手套原料 NBR 報價維持高檔，2108 南帝、6582 申豐 1Q21 營收成長超過一倍，加上高配息，近期股價表現亮眼，週二由 2108 南帝漲停領軍，包括 2102 泰豐、6582 申豐等均有 6% 以上的漲幅。

5. 操作建議：週二台股跳空突破年後高點 16，579 點，在 16602～16711 點形成多方缺口，在此多方缺口未回補前，短線仍有高點可期，偏多操作為宜，除了留意死亡交叉何時出現外，也注意 5 日線支撐當作操盤的參考。短線則可留意設備股、半導體、玻陶、造紙、航運、橡膠、鋼鐵、高殖利率股的後市。