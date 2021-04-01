〈房產〉北台灣新建案市場3月旺季不旺 住展風向球仍亮黃藍燈

市調機構住展統計，代表北台灣建案市場概況的住展風向球，3 月分數來到 37.7 分，較 1 月增加 4 分，分數中止連三個月下滑，對應燈號則維持黃藍燈，已連續 13 個月亮出黃藍燈。

住展研發長何世昌表示，近來政府各部會頻頻打房，新建案市場慘淪重災區，尤其來人與成交組數未能進一步成長，反映出市場籠罩在擔憂與觀望的氛圍當中，市況「旺季不旺」。

住展風向球六大構成項目中，3 月的預售屋推案量、新成屋供給量、報廣量等三項分數上升，議價率、來人與成交組數等三項分數持平。

統計顯示，3 月正值房市 329 檔推案旺季，預售屋推案大舉放量、一口氣衝破 800 億元，單一案量逾 15 億元以上的指標案為台北市 - 松山「衍見築」、破士林「僑駿 ONARI」、南港「日出」與「德杰羽森」。

在新北市則有汐止「聯合科技大樓」B 棟、新店「漢皇吾岳」、「宏普 Garden Park」和「湯泉美景」、三重「國泰和河」、「元信國翠」、新莊「國鉅富」、五股「山水城州」、蘆洲「洋溢綠境」。

住展指出，3 月新釋出的成屋案並不如預期多，僅約有 3 百多戶，大部份是小型新成屋案，單一案量逾 15 億元以上的指標案只有台北市 - 文山「景美聯山」。

何世昌指出，今年 1 月、2 月，市況淡季不淡，3 月房市原本有個好兆頭。但因政府打房下手越來越重，各大部會陸續祭出抑制措施，打得市場措手不及，3 月市況雖然比 2 月微幅成長，但成長幅度遠低於預期，反而有點旺季不旺的景象，買盤幾乎只剩自住需求。

資料來源：住展



