〈房產〉北市二、三線區段購屋 仍有平價建案

據市調機構統計，台北市 12 個行政區線上銷售中、且開價區域最低的建案，每坪四字頭的行政區有 1 個、五字頭的行政區有 4 個、六字頭的行政區有 2 個、七字頭行政區有 3 個，八字頭與九字頭行政區各有 1 個。顯示北市二、三線區段購屋，其實仍有不少平價建案。

住展研發長何世昌表示，雖然北市房價貴，但只要避開蛋黃區一級區段，改到二、三線區段購屋，其實仍有不少平價建案可以選購，最低成交價每坪從 30 幾萬元到 60 幾萬元不等。

北市開價最低建案「金河富居」位於士林社子地區，平均開價僅每坪 43 萬元，以成交價來看，最低成交價僅約每坪 36 萬元。換言之，三字頭價位就能買到台北市門牌，購屋門檻比高雄、台中黃蛋區還低。

而台北市社子地區房價便宜，主因是區域環境質感較差，且環河北路車流量大、吵嘈、生活機能稍差等缺點，但也因如此房價開的平易近人。

最低開價五字頭的行政區有文山、南港、萬華與北投等四個，其中最低的是北投區的「晴靚大地 - 一靚」，平均開價為每坪 55 萬元，成交均價約每坪 46 萬元。北投復興崗、新北投地區屬於相對低價區，原因是山坡地型且生活機能稍有不足，而新北投一帶又有硫磺泉抗性，多數建案成交價落在每坪 45-55 萬元。

南港中研院生活圈環境與生活機能不差，但遠離台北市中心，新建案成交均價僅約五字頭，中研院生活圈目前開價最低的建案是「謙閤」每坪 57.5 萬元，最低成交價僅約每坪 47 萬元。

如果非北市蛋黃區不買的民眾，只要選擇在蛋黃區的次級路段，一樣有機會以相對低價買到新建案。

例如中正區汀洲路一段、廈門街、紹安街，或是中山區長安東路、條通商圈，以及松山區寶清街和信義區吳興街 600 巷等路段，都有機會以六字頭的低價住進北市蛋黃區。

何世昌指出，中正區汀洲路一段和廈門街都屬於相對低價區，汀洲路生活機能完整，但因街貌較為老舊而房價比較親民，狀況與松山區寶清街相似。而廈門街是二手家電街，環境質感最是大抗性。不過，從汀洲路新建案成交價多在七字頭、最低六字頭，而廈門街每坪成交價普遍只有 60 幾萬，是首購族遷入北市市中心的選項之一。

中山區長安東路到天津街是北市知名的「熱炒一條街」，這一帶與條通商圈都擁有很強的生活機能，但環境較雜亂，所以新建案成交價大多只有 7 字頭，而條通商圈常見每坪 60 幾萬元的低價。信義區吳興街 300 多巷房價較高，愈往 600 巷走則房價愈低；600 巷因距鬧區較遠、出入動線不佳，以及曾發生土石流等負面因素，新建案價格較便宜，成交價多在六字頭。

何世昌認為，如購屋族預算有限但仍想住在台北市，切忌眼高手低，只要不執著於買在一線區段，其實各行政區都有相對低價案可以買，唯環境與機能上略有抗性需特別注意。而如果這些相對低價區的新建案仍無法負擔，則可以考慮中古屋，價位會比新建案再便宜 20-40%，一樣可以在台北市完成成家的夢想。