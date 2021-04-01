解密置產族佈局新趨勢 現享機能再賺增值

低利環境持續、熱錢急尋出口，房地產仍是民眾最鍾情的投資標的，加上房地合一 2.0 與實價登錄 2.0 上路在即，政府打炒房也洗掉房市混亂籌碼，助益產業健全發展，近期台中置產客將眼光放長、放遠，格外關注海線鑽石級區域，著眼於房價基期低、總價好入手，尤其是現享生活機能的個案，連區域購屋族也趨之若鶩。

市場分析，台中海線之所以變身熱門購屋區，主要著眼於「國道四號延伸線」、「台中港 2.0 計劃」、「台中國際機場門戶計劃」、「捷運藍線」、「三井 OUTLET 二期加碼興建」等多項建設利多，其中國道四號延伸線明年通車、三井二期今年年底可望試營運，看得到的發展，讓位於梧棲區的市鎮中心重劃區更受關注，其道路規劃完善、土地使用強度大，即將複製台中七期、北屯機捷特區等成功經驗。

市鎮中心區域內規劃有公園綠地、共好住宅、公托、聯合行政中心，都市計畫目標明確，因此吸引遠雄、勤美、潤泰、寶佳、聯悦、長虹等大型建商插旗推案，土地價格也在短短 7 年內，從 9 萬 / 坪上揚至 40 萬 / 坪。

值得一提的是，台中市梧棲區購屋與租屋需求長期未被滿足，從大甲幼獅工業區到彰濱工業區近 17 萬就業人口，紛紛湧入市鎮中心找房，助攻該區人口穩定成長，且租金行情始終居高不下，平均 2 房 1.7 萬、3 房約 2.2 萬左右，價格與台中市區有得比，租客源源不絕，以目前該區房價計算，投報率可達 3 至 4%，完勝台中其它區域，也難怪市鎮中心房市深受置產客關注。

擅長在區域核心精華地段推案的佳福建設，手握市鎮中心 1126 坪土地，大基地開發規劃新案「佳福柏斯市」，該案現正潛銷中、預計 4 月中旬公開，基地位置巧占新重劃區與舊市區交接處，雙核心交會是此案最大賣點，左擁重劃區增值利多，右抱舊市區成熟生活機能，食衣住行育樂都是步行就可滿足，加上又有多條公車路線經過，交通網絡綿密且便捷，不只區域客換屋離不開，租屋族找房也最重視生活機能。

據悉，「佳福柏斯市」規劃 294 戶住家、7 戶店面，格局坪數為二房 (26~28 坪) 、 2+1 房 (28~29 坪) 、 三房 (31~37 坪)，特別的是，該案有 75% 都規劃為角間，3 房與 2+1 房都有雙衛浴設計，純 2 房 1 衛浴則提供四件式衛浴設備，自住族、置產族的需求都被滿足。

「佳福柏斯市」現場銷售觀察，梧棲區享有交通優勢，國道三號、國道四號、台 61 線、國道 1 號，加上向上路、中清路、台灣大道等，四通八達的交通網絡，吸引市區民眾、中科園區員工西進置產，「市區買一間的價格，可在海線買兩間」，掌握住房價基期低、租金行情高的建案最保值抗跌，特別是近來區域指標推案、高樓層成交價已來到 2 字頭，預估海線整體房價站上 2 字頭是遲早的事，而「佳福柏斯市」仍守住 1 字頭房價，CP 值超高吸引置產族指名。

「佳福柏斯市」港灣新都心

2-3 房 26-37 坪

接待中心｜台中梧棲區四維路 122 號 (台中港郵局對面)

早鳥專線｜04-2435-0937

文化路商圈。(圖: 業者提供)

頂魚寮公園。(圖: 業者提供)

「佳福柏斯市」3D 外觀示意圖。(圖: 業者提供)