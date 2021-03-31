金價承壓 預計寫1982年以來第1季最差成績

金價周三 (31 日) 跌至近 3 周以來最低，原因是美債殖利率上升及美元上漲，本季跌幅預計接近 12%，是過去 4 年來最差的單季表現，也會是自 1982 年以來，開年第 1 季最差的成績。

周三格林威治時間 0438，現貨金價跌 0.3%，至 1679.41 美元。本月跌幅已超過 3%，全季跌幅來到 11.4%。

在過去 5 個月中，黃金 ETF 有 4 個月削減黃金部位，此前由於新冠疫情刺激了避險資產需求，ETF 持有黃金量，在去年創下史上新高。

OANDA 資深分析師 Jeffrey Halley 表示，黃金今天看起來很弱，主因應該是隔夜美元的強勢，而美元的上漲動能正在增強，對於黃金來說，這可能造成追尋長期底部的努力無效。

美元指數已經突破 93.2，升至近 5 個月以來新高。與此同時，10 年期美債殖利率持續攀高，前一交易日來到 14 個月的新高，有望連 4 個月走升。

更高的債券殖利率，意味著無利息的黃金持有的機會成本上升。

美國總統拜登預計很快將宣布一項數兆美元的計畫，以重建美國的基礎建設。美國 3 月份消費者信心飆升至自疫情以來最高，支持了有關未來幾個月經濟增長將加速的預期。

OCBC Bank 經濟學家 Howie Lee 表示，從邏輯上說，刺激措施的數量將推高通膨預期，這將對黃金有利。但是與此同時，這一利多未獲市場買單，並推動殖利率上升，這對黃金是不利的。