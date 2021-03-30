〈貴金屬盤後〉美元走強 公債殖利率上升 黃金觸及3週低點

週一 (29 日) 交易，由於美元走強與公債殖利率上升，黃金期貨價格下挫，收盤觸及 3 週以來最低。

ICE 美元指數週一上升 0.2% 至 92.91。10 年期公債殖利率自上週五最後的 1.658％上升至週一的 1.688%。美元走強不利美元計價的大宗商品價格，而公債殖利率上升會削弱不孳息的黃金吸引力。

Kitco.com 高級分析師 Jim Wyckoff 表示，「美元走強和公債殖利率上升都是貴金屬市場的不利因素，近期圖表仍看跌，黃金和白銀也看到了來自短期期貨交易者的技術性拋售壓力。」」

4 月交割的黃金期貨價格下跌 20.10 美元或近 1.2%，收每盎司 1712.20 美元，為 3 月 8 日以來最低收盤價。上週收低 0.5%。

5 月白銀期貨價格下跌 34 美分或 1.4%，收每盎司 24.77 美元，上週下跌 4.6%。

大宗商品和其他金融市場週五將因耶穌受難日休市。

一些分析師認為，美股廣泛走跌讓投資者拋售黃金以籌措現金對應追加保證金的要求，但隨著黃金收盤，美股指數轉成漲跌互現。

週一黃金走跌背後力量包括，大型投資基金 Archegos 資本管理公司拋售了 300 億美元持股，包括對 ViacomCBS (VIAC-US) 持有的大部位、 對 Discovery (DISCA-US) 的持股，引起投資者擔心蔓延。

StoneX 歐洲、中東和非洲以及亞洲地區市場市場分析師主管 Rhona O’Connell 表示，「Archegos 追繳保證金的違約行為可能會對一些投資銀行造成重大損失，且對股市帶來傳染性壓力，導致金價下跌。」

「這非常正常，股市承壓的時候，黃金通常也都會下跌。當其他市場受挫且有可能要追繳保證金，或者流動性損失，或單純金融損失，黃金都是頭一批被拋售求現已降低損害的資產。」

其他金屬商品交易

7 月交割的白金期貨價格上升 0.2%，收每盎司 1184.10 美元。

5 月交割的銅期貨價格下跌 0.8%，收每磅 4.04 美元。

6 月交割的鈀金期貨價格下跌 5.4%，收每磅 2530.70 美元。

Nornickel 週一表示，已完成了西伯利亞兩個主要礦山的第二階段維修工作，預計 Oktyabrsky 礦區將在 5 月的頭 10 日完全恢復生產，而 Taimyrsky 礦區將在 6 月初恢復生產。

Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 表示，由於最終估計需要 12 週才能完成維修，可能對鈀金不利。