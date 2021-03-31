Wedbush：中美科技冷戰是科技股如今最大風險

Wedbush 分析師 Dan Ives 在發布的報告中表示，中美之間日益緊張的情勢，是科技股目前最大的風險。在美國當局對在美國上市中企發布除牌的警告後，若中國在對美國進行反擊，恐將對科技股帶來更多的衝擊。

Ives 表示，針對知識產權盜竊和美上市中概股除牌的等議題，拜登政府對中國當局的立場更多的堅定，並且超出了市場預期。在緊張局勢加劇的對峙中，包括阿里巴巴 (BABA-US)、百度 (BIDU-US)、特斯拉 (TSLA-US) 和蘋果 (AAPL-US) 等大型科技股恐怕都難逃波及。

由於拜登政府持續推進川普時代的法律，將迫使不守美國審計規定的在美上市的中企面臨退市。若中國因此對美國科技股進行反擊，恐怕將會給在中國具有龐大業務的蘋果、特斯拉、思科等和半導體業造成嚴重的打擊。

在本月初，就曾傳出基於國家安全的考慮，中國軍方禁止特斯拉車輛進入其軍事設施。Ives 先前就曾表示，中國對特斯拉的全球戰略至關重要，而且仍然是推動特斯拉未來幾年股價走高的關鍵因素。隨著美中間醞釀的科技冷戰，特斯拉和其他在中國的美企仍在駁火當中。

Ives 也指出，這種複雜的地緣政治鬥爭，可能將會對納斯達克指數造成至少 10% 的負面影響。並且，他也表示，如今市場恐懼升溫，美中關係緊張局勢持的風險，已經超過了其他影響科技股的因素，像是殖利率上升、資金從科技股轉往週期股、以及科技業面臨的反托拉斯調查。