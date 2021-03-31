資深投資者：當前非投資科技股時機 建議專注半導體類股

據報導，財富管理公司 Independent Solutions Wealth Management 投資經理 Paul Meeks 以經營操作科技股而聞名。不過，他在近日受訪中表示，現在如果要大膽投入科技領域的話，會是個錯誤時機。

Meeks 在接受採訪時表示，如今要投資科技股，必須要盡量採行防禦。雖然 Meeks 並沒有提出具體的核心原因，但是他表示，美國 10 年期公債殖利率的上升令人擔心，至少要看到殖利率穩定一段時間。

由於環境背景充滿挑戰，Meeks 認為科技股投資人需要 B 計劃。而在廣泛的科技股當中，他最佳建議就半導體類股，也是他自 6 月 3 日以來持續買進的類股。自那時起，追踪半導體的 VanEck Vectors 半導體 ETF(SMH-US) 已經上漲了 68%。

「半導體是相對防禦性且具有堅實基礎的，每個人都知道對晶片的需求旺盛，而且供應稀少。」Meeks 說道。

在他持有的科技股當中，目前表現最佳的是微晶片科技 Microchip Technology(MCHP-US)。在過去兩個月中，該股上漲了 10%。Meeks 表示，該股有點貴，但是由於供應鏈緊繃的情況，仍是值得考慮購買的個股。另外，他也看好亞德諾半導體 (ADI-US)、德州儀器 (TXN-US) 和恩智浦半導體 (NXPI-US)。

科技股含量高的納斯達克指數在週二 (30 日) 收於 13,045.4，較 2 月 16 日創下的歷史高點低約 8%。

美股多頭、諮詢公司 Fundstrat Global Advisors 聯合創辦人 Tom Lee 在先前表示，美國股市正在出現重大的轉變，大型科技股的表現開始大大落後於對經濟敏感型的股票，他因此建議投資者加碼疫情震央股，認為相關類股將隨著經濟的重啟而獲利。