路透：中國考慮新設證交所 吸引海外中企回流

在美國加強審計新規之際，有兩名知情人士稱，中國正在考慮設立新的證券交易所，藉此吸引更多海外上市中企回流。

《路透社》引述知情人士稱，中國國務院已要求最高證券監管機構牽頭研究，設計出以在香港和美國等海外市場掛牌中企為目標的證交所。北京方面也希望能藉此吸引蘋果 (AAPL-US)、特斯拉 (TSLA-US) 等全球性的大企業。

知情人士透露，目前正在討論其中一個選項是升級現有的上市平台。另一知情人士和三位消息人士稱，多年來北京市政府一直希望能升級以中小企業為主的新三板，將其作為中概股的上市場域。據了解，監管機構和政府機關有 6 個月的時間評估這項方案的可行性。

上述消息傳出之際，美中緊張關係依舊僵持不下。美國監管機構日前表示已通過新制，一旦在美上市中企不遵守美國審計標準，將予以下市。

知情人士表示，與新證交所的相關討論仍在初期階段，也還沒確定時間和地點。中國證券監督管理委員會則未回應評論請求。

目前中國兩大證交所分別為上海證交所和深圳證交所，掛牌企業總市值高達人民幣 78.7 兆元。Refinitiv 數據顯示，今年第 1 季，那斯達克和紐約證交所在 IPO 收益方面名列前茅，深圳創業板和上海主板分別排名第八和第十。