台積電要成半導體之王 仍有四大關橫在眼前

英特爾新任執行長帕特．杰辛格日前宣布將投入 200 億美元，在美國興建兩座晶圓廠，並透過全新的 IDM2.0 策略重返晶圓工業務；這席話馬上引發「護國神山」台積電 (2330-TW) 股價震盪，至今都還無法回到前波高點。根據《財訊》報導指出，英特爾重返晶圓代工，只是這場大戲的序曲，台積電要真正成為半導體之王，還有四大難關橫在眼前。



根據《財訊》報導指出，美國政府發布關鍵報告，示警過度依賴自台灣進口的晶片，未來美國將祭出一連串政策，拿回最尖端晶片製造的主導權。英特爾重返晶圓代工，只是這場大戲的序曲，台積電要真正成為半導體之王，還有四大難關橫在眼前。台積電在晶圓代工市場已獨強多年，英特爾二進二出晶圓代工業務也都鎩羽而歸，市場需要這麼害怕嗎？

《財訊》報導指出，短期內，台積電全球晶圓代工龍頭的地位難被撼動，但美日兩國在 1970 年代交手的前車之鑑，也提醒外界不應輕忽美國政府意志力，尤其在地緣政治高風險下，各國已將「晶圓製造過度集中在台灣」視為國安問題，美國會如何傾國家之力讓美國隊重新回歸，十分值得關注；畢竟當各國對供應鏈的要求，已從效率轉向「安全」，將迫使台積電不得不正面迎戰。



《財訊》報導也指出，除美國外，包括印度、日本、中國，各國政府都盯著台灣的半導體產業。今年初，台積電股價創新高，市值狠甩過去的半導體龍頭英特爾，市場聚焦台積電先進製程發展順利，技術與市占率持續保持領先；但很少有人提及，當台積電成為地緣政治必爭之地時，各國政府已積極思考如何出招，奪回半導體製造領導權。



台積電對外有地緣政治角力，對內則有發展瓶頸難題。台灣土地、水電資源都有限，「很怕台積電一來，我們會全渴死」，這是南部企業主對台積電到南部擴廠的心情。此外，台積電國際布局之路也充滿挑戰，規畫興建中的美國廠，面臨高成本壓力，未來如何維持高毛利是個考驗，這些都成為台積電營運與股價能否再創新高的陰影。