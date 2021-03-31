2月製造業燈號黃紅轉綠 前2月信號值仍創11年同期新高

台灣經濟研究院今 (31) 日公布 2 月製造業景氣信號值，較上月減少 2.83 分至 14.25 分，燈號由代表景氣揚升的黃紅燈轉為持平的綠燈，不過，亮黃紅燈的產業比重仍超過 30%，台經院指出，2 月信號值下滑主要是反映工作天數減少影響，若排除春節因素，前 2 月整體製造業分數仍創下 2011 年以來同期新高。

台經院指出，隨著全球疫苗施打人數增加，加上主要國家續維持擴張性的財政與貨幣政策，均有助於減緩疫情對經濟衝擊。

而在國內，全球經濟動能回升，拉抬經營環境面和售價面指標表現，惟因農曆春節落點不同，工作天數較去年同期減少，2 月相關經濟指標年增率表現皆較 1 月下滑，影響需求面和原物料投入面指標。

就景氣信號各主要組成項目觀察，有 3 個項目分數減少、2 項增加，其中，以原物料投入面減少 1.96 分幅度最大，其次為需求面和成本面分別減少 1.51 分、0.16 分，經營環境面和售價面則分別增加 0.66 分、0.14 分。

就不同燈號的消長觀察，2 月藍燈比重由 1 月的 0.76% 增加至 5.07%，黃藍燈由 12.94% 增至 30.99%，綠燈由 22.38% 增至 25.81%，黃紅燈由 22.39% 增至 36.59%，繁榮的紅燈由 41.54% 銳減至 1.55%。

其中，2 月續亮黃紅燈的有產業有皮革、毛皮及其製品，木竹製品，紙漿、紙及紙製品，電腦、電子產品及光學製品，電子零組件等，而印刷及資料儲存媒體複製更亮出紅燈；不過，紡織業亮藍燈，單月表現相對弱。