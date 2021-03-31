BioNTech提升新冠疫苗產能 今年目標25億劑

與美國輝瑞藥廠 (PFE-US) 共同研發新冠疫苗的德國 BioNTech(BNTX-US) 在 30 日 (週二) 宣布，疫苗產能將於 2021 年底前拉高到 25 億劑，因 BioNTech 的新工廠開始運作及製程優化的關係使產能提升 2 成，可以應付來自各國的需求。

BioNTech 的新工廠坐落在德國西部城市馬爾堡，即將在 4 月下旬展開出貨，各項製程已增加委外廠商及供應商的數量。截至 3 月 23 日，BioNTech 已對外提供超過 2 億劑的疫苗，且該公司也與各國政府簽約，要在今年內出貨 14 億劑。

BioNTech 在 2021 年光是疫苗合約的營收就估計高達 98 億歐元，而且今後還會出現追加合約。該公司去年營收大增 4.4 倍、金額報 4 億 8232 萬歐元，估計 2021 年的營收會是 2019 年的 100 倍左右。

BioNTech 和輝瑞之間簽有合約，在中國以外的所有市場，與新冠疫苗相關的研發、銷售費用以及獲利都對半均分。

BioNTech 創辦人兼執行長沙辛 (Uğur Şahin) 在同日的財報說明會表示，「許多國家由於疫苗的緣故、開始觀察到死亡案例減少的徵兆。新冠肺炎的全球大流行在過了幾年之後，將轉變為地方性流行病，」對自家疫苗充滿自信。

另一方面，BioNTech 也表示該公司的新冠疫苗原則上需要施打兩次，目前正在研究在數個月後進行第三次的施打是否可以延長防護效力，以因應變種病毒。