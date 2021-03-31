〈紐約匯市〉隨美債殖利率走高 美元升破93 寫四個月新高    

美元指數周二 (30 日) 升抵四個月新高，兌日圓攀升至一年高點、突破 110，因美國疫苗接種進度快、且美國總統拜登即將公布大規模基礎建設計畫，使投資人押注美國經濟強勁復甦，美債殖利率攀高。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤報 93.294，盤中最高漲至 93.357，是四個月來最高。

美元指數 3 月迄今上漲約 2.7%，第 1 季迄今累計上漲約 3.6%。

美元在過去六個交易日中上漲五天。富國銀行宏觀策略師 Erik Nelson 說：「美元指數從 89 上升到 93，投資人樂觀看待美國經濟前景是最大推動力。這波走勢背後有穩定的動能，主要貨幣的技術關卡已經突破，包括美元指數。」

美國 10 年期公債殖利率周二盤中最高攀升到 1.776%，為 14 個月高點，尾盤保持升幅，報 1.727%。

最新經濟數據支撐對經濟前景樂觀的看法，美國 2 月消費者信心指數攀升到疫情爆發以來最高，1 月房價上漲。

此外，投資人仍在消化高槓桿基金 Archgos Capital 爆倉的影響，讓避險美元獲得一些支撐。

投資人關注周五將公布的美國 3 月非農就業報告。荷蘭合作銀行外匯策略師 Jane Foley 說，市場對即將公布的就業數據如此樂觀，美元有望獲得強力支撐，但目前市場存在過度消化通膨風險的危險，該行認為美元未來幾個月可能走軟。

對殖利率敏感的日圓走低，紐約尾盤貶值 0.5% 至 110.35 日圓，為去年 3 月以來首度貶破 110。美元兌日圓本季寫下 2016 年底以來最強漲幅。

美元走強之際，歐元、英鎊均走低。歐元兌美元尾盤貶 0.4% 至 1.1715 美元，盤中曾觸及 1.1711 美元，為去年 11 月初以來最低。英鎊兌美元貶 0.3% 至 1.372 美元。

相較於美國，歐洲經濟短期前景顯得黯淡，法國、德國都在升高防疫力道。美國和德國公債殖利率差距一路擴大，如今利差達到去年 1 月來最大，使歐元蒙受壓力。

比特幣上漲 2.19% 至 28772.04 美元，Paypal 周二宣布接加密貨幣在商家結帳是最新利多。比特幣 3 月曾漲至將近 62000 美元歷史高點。

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