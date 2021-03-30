拜登呼籲暫停解封 CDC警告：堅持防疫避免厄運降臨

美國新冠肺炎確診病例數在近日再度激增，美國總統拜登在周一呼籲各州暫停解封，另有高級衛生官員警告，美國民眾應堅持防疫措施，否則「厄運將會降臨」。

拜登宣布表示，到 4 月 19 日，90% 的美國成年人都將有資格進行疫苗接種，屆時，近九成的美國人將在距離住家五英里範圍內，就會有疫苗接種中心。

儘管美國當局積極加速疫苗接種，但同時也發出了嚴厲的警告，表示近期確診數增加、住院人數上升，而且死亡病例數也出現成長。新冠肺炎已經在美國造成約 55 萬人死亡。

拜登表示：「我再次呼籲所有州長、市長和地方領導人維持並恢復戴口罩的強制措施。我們仍在與這種致命的病毒作戰。我們要加強防禦，這場戰爭離勝利還很遙遠。」當被問及各州是否應暫停重新開放時，拜登說道：「是的」。

目前美國部分地區已經完全取消了戴口罩的規定和其他相關防疫限制，隨著抗疫疲勞現象出現，美國人已經更常外出。但是，美國如今每週仍有數千人死於新冠肺炎。美國官員擔心過早鬆懈恐觸發第四波疫情大爆發。

美國疾病預防控制中心 (CDC) 主任 Rochelle Walensky 博士也語重心長的呼籲，政府當局和其他人員對應將目前這種情況的嚴重性向大眾告知。

Walensky 表示，美國的新冠肺炎總確診病例數超過了 3000 萬人，而新增病例數的 7 日平均值平均僅略低於 6 萬人，與前 7 天相比，增加了 10%。Walensky 在接受採訪時表示，美國恐有厄運即將降臨，並表示她感到很害怕。

Walensky 指出，美國疫情趨勢看起來與歐洲國家類似，例如德國、義大利和法國，這些國家的確診病例數都在近期激增。美國不能夠無所作為。為了全國的健康，現在必須共同努力，防止第四次疫情的爆發。