台灣半導體產業協會召開會員大會 劉德音連任理事長

台灣半導體產業協會 (TSIA) 今 (30) 日召開年度會員大會，選出第十三屆理監事，由台積電 (2330-TW) 董事長劉德音連任理事長。

台灣半導體產業協會今日選出第十三屆理監事，當選理事共 15 席，包括世界先進董事長方略、力晶總經理王其國、工研院所長吳志毅、南亞科總經理李培瑛、日月光資深副總經理洪松井、欣銓總經理張季明、華邦電總經理陳沛銘、凌陽董事長黃洲杰、力積電董事長黃崇仁、矽品副總經理葉積暉、台積電劉德音董事長、鈺創董事長暨執行長盧超群、聯發科副董事長謝清江、聯電總經理簡山傑、立錡副總經理魏綉哖。

當選監事共 3 席，包括漢民總經理陳溪新、創意總經理陳超乾、力成執行長謝永達。

而 TSIA 十三屆理監事於會員大會後，旋即召開第一次理監事會議，選舉常務理事、理事長及監事長。5 席常務理事包括黃崇仁、劉德音、盧超群、謝清江、簡山傑，所有理事並由當選的常務理事中，選出劉德音為理事長。監事長由陳溪新連任。

台灣半導體產業協會成立於 1996 年，歷屆理事長分別為，第一及第二屆工研院院長史欽泰；第三及第四屆為台積電董事長張忠謀；第五及第六屆為力晶集團總裁黃崇仁；第七屆及第八屆為台積太陽能與台積固態照明蔡力行董事長；第九及第十屆為鈺創董事長盧超群，第十一屆為台積電總裁魏哲家；第十二屆及第十三屆為台積電董事長劉德音。