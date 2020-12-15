〈側寫〉首度正面回應砍單消息 台積電劉德音一席話打臉外資

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音今 (15) 日出席竹科 40 周年活動，針對砍單、庫存調整疑慮一一闢謠，對外闡釋「正常存貨」的新定義，打臉外資的砍單消息。

亞系外資日前指出，由於上游拉貨過於積極，iPhone 12 已出現首波砍單，台積電將首當其衝，明年首季 5 奈米產能利用率恐下滑至 8 成，第二季還會低於 8 成，並籲市場留意衝擊擴大；除鳴響台積電恐面臨庫存調整隱憂的第一槍，也掀起市場多空論戰。

對於外資預期，台積電明年上半年 5 奈米利用率將大幅下滑，劉德音今日首度正面回應，並罕見地對外進行新的名詞定義解釋，重新闡釋何謂「正常的存貨」。

劉德音指出，在疫情及地緣政治、貿易制裁等因素影響下，許多廠商對「正常存貨」定義有新解釋，半導體庫存增加是未來供應鏈正常現象，不能用過去看法來定論，他也否認遭砍單消息，強調明年上半年表現將優於過往季節性水準，不擔心明年台積電營運。

過去劉德音出席公開場合時，面對媒體提問，總是一派溫文儒雅，不過，劉德音今日針對砍單、庫存疑慮闢謠時，態度似乎較過去受訪時堅決，以一句「希望大家不要擔心明年台積電營運，我們會處理」，打臉外資的砍單消息。

此外，據外媒報導，由於今年新推出的 5G 版本 iPhone 12 系列熱銷，蘋果計畫明年上半年提升 iPhone 產量，較今年同期成長 30% 至 9600 萬支，也與劉德音對明年上半年釋出的樂觀展望不謀而合。

其實，在今年 10 月的法說會上，外資、法人圈就已聚焦在半導體產業庫存高檔議題，而總裁魏哲家當時也回應，客戶庫存雖維持高於季節性水位，但對此不太擔心，因疫情加速數位轉型，並創造許多半導體相關需求，在 5G、高效運算等應用長期趨勢不變下，有信心明、後年需求會跟上。