〈竹科40周年〉談張忠謀、曹興誠互動 劉德音：企業創辦人理念不同很自然

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音今 (15) 日被問及創辦人張忠謀、聯電 (2303-TW) 集團創辦人曹興誠兩人的互動，他認為，兩人互動很好、很自然，而企業創辦人經營理念不同也是自然的；至於蔣尚義傳將至中芯國際出任副董座，他則表示尊重。

台積電創辦人張忠謀、聯電集團創辦人曹興誠今日均出席竹科 40 周年活動，為兩人睽違 20 多年來首度同框，兩人握手、寒暄，互相問好、祝願身體健康，展開世紀大和解。

劉德音受訪時，對於兩人稍早的互動，他說，「很好、很自然」，劉德音也認為，企業創辦人經營理念不同是很自然的。

他並說，張忠謀留給台積電的所有價值觀、經營理念、公司治理，都是很值得產業界研究學習的，而張忠謀的經營理念也讓台積電不只是台灣公司、家族企業，而是國際性、且隨著產業更迭能持續進步的企業，這也是張忠謀對園區、對台灣最大的影響。

被問及台積電前營運長蔣尚義傳將轉任中芯國際副董事長，並將發展小晶片 (Chiplet) 技術，劉德音則說，蔣尚義是自己的老同事，對於他要去哪工作，抱持尊重，也是他的權益，而台積電在 Chiplet 技術已發展十幾年，在 3 奈米可大幅提升性能，因此台積電也一直在成長擴張。