廣達去年三率三升 EPS 6.57元攀峰 擬配5.2元現金股利

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (30) 日公布去年財報，在遠距商機帶動下，筆電、伺服器需求暢旺，稅後純益 253.28 億元，年增 58.9%，三率三升，每股純益 6.57 元，今也通過去年盈餘分配，每股擬配發 5.2 元現金股利，配發率 79%，以今收盤價 99 元計算，殖利率 5.25%。

廣達去年第 4 季營收 3030.3 億元，季減 7.43%、年增 1.89%，毛利率 6.19%，季增 0.33 個百分點、年增 1.22 個百分點，營益率 3.36%，季增 0.21 個百分點、年減 1.62 個百分點；稅後純益 86.25 億元，季增 9.58%、年增 91.11%，每股純益 2.24 元。

統計廣達去年營收 1.09 兆元、年增 5.9%，毛利率 5.86%，年增 1.09 個百分點，營益率 2.97%、年增 1.13 個百分點，稅後純益 253.28 億元，年增 58.9%，淨利率 2.32%、年增 0.77 個百分點，三率三升，每股純益 6.57 元。

出貨方面，廣達去年出貨 5980 萬台、年增 70.37%，同步改寫歷史新高。

展望今年，廣達指出，在客戶需求、零組件吃緊情況下，對上半年筆電出貨維持樂觀看待，目前訂單能見度至少到今年上半年，雲端伺服器上半年則相對較淡，但隨著第 2 季有新平台推出，全年仍維持雙位數成長目標。