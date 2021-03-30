祭30億美元獎勵！拜登推離岸風電十年計畫 將建置數千台風力發電機

拜登政府周一 (29 日) 宣布離岸風電建置計畫，預計未來十年離岸風電發電量達 30 吉瓦 (gigawatt)，將建置上千台離岸風力發電機，並祭出 30 億美元以上的獎勵措施加快產業發展，以應對氣候變遷。

拜登政府表示，2030 年將於美國沿岸部署 30 吉瓦的離岸風電，將足以為 1000 萬戶家庭供電，每年減少 7800 萬公噸二氧化碳，這意味著需安裝數千台風力發電機，且發電量要比目前現有兩作座離岸風電場高上數百倍。

拜登政府表示，第一步將在紐約灣建立一座新的離岸風電場。此外還提供獎勵舉措，包括 2.3 億美元的港口基礎設施基金、30 億美元的風電開發商貸款，以及針對 15 個研發項目提供約 800 萬美元刺激措施。

白宮表示，2030 年離岸風電產業將直接僱用 4.4 萬名工人，並提供 3.3 萬相關工作機會，有望吸引超過 120 億美元的年度資本投資。

白宮氣候顧問 Gina McCarthy 表示，所有計畫內容將以美國為重心，包含大型風電渦輪、鋼材水泥、離岸風電特殊用船，以及港口建造的大型鋼構都將由美國製造。美國政府預計，與海上風電相關的港口升級投資將超過 5 億美元。

不過，該計畫也遇到一些反對聲浪，漁業組織抗議該計畫僅承諾投入 100 萬美元用於研究離岸風電對漁業的影響，這些漁業組織擔憂海洋中的大型風電機將干擾捕撈路線並影響商業捕魚。

此外，共和黨議員也認為此議程可能會造成經濟崩潰，但民主黨駁斥，此計畫可以創造就業機會，同時保護環境。

目前美國僅兩座小型離岸風電場，其中羅德島的布洛克島風電場發電量約 30 兆瓦，而另一座位於維吉尼亞州沿海，主要為兩具風電渦輪試點專案計畫。

相比之下，歐洲已擁有超過 20 吉瓦的發電量，計劃 2050 年發電量將增加十倍以上。且目前歐洲為該領域的領導者，美國許多開發計劃都由歐洲業者所執行，其中包括 Equinor、Orsted、Avangrid 等。