〈美股熱門股〉應材宣布放棄收購Kokusai重挫逾2% 綠能股齊跌

應材收購失利，下挫 2.28%

半導體設備供應商應材 (AMAT-US) 宣布放棄收購日本同業 Kokusai Electric ，周一 (29 日) 股價下跌 2.28%，收 125.71 美元。

由於中國遲遲不肯批准，加上合約期限已屆，應材正式宣布終止收購，並將支付 1.54 億美元的合約終止費用。

應材在 2019 年 7 月宣布以 22 億美元收購 KKR 旗下半導體設備供應商 Kokusai Electric，隨著全球半導體產業吃緊推動相關類股股價上漲，應材把提出的併購金額從原先的 22 億美元提高至 35 億美元，但在中國遇到監管阻礙。

殖利率攀升，綠能股齊跌

綠能股下跌，晶科能源 (JKS-US) 跌 11.7%，Sunpower(SPWR-US) 跌 11%，Sunrun(RUN-US) 跌 9.1%。太陽能股周一無明顯利空，不過美債殖利率周一上升並高於 1.7%，不利靠長債挹注開發計畫的太陽能股，也不利該類股的獲利和成長。

拜登政府設定未來 10 年將太陽能成本減至 60% 的目標，作為在 2035 年實踐美國電力實現無碳計畫的一部分。為實現目標，美國承諾在鈣鈦礦太陽能電池（Perovskite Solar Cells）投入 1.28 億美元幫助技術開發。

高盛對太陽能產業仍持樂觀態度，表示太陽能股回檔過頭，強勁增長前景即將顯現，拋售反而是買點。高盛看好太陽能股的理由包括堅實的基本面、健康的融資背景，以及政策催化。

波音恢復交機，勁揚 2.31%

西南航空周一表示，與波音敲定採購 100 架 737 MAX 訂單的協議，波音 (BA-US) 周一（29 日）股價勁揚 2.31%，收 250.52 美元，為道指表現最亮眼的成分股。

波音公司去年因 787 夢幻客機的機體結構問題暫停交機，營收大受影響，但華爾街日報 (WSJ) 日前報導，波音公司在上周首度恢復交機。波音公司發言人表示，目前會以每個月 5 架飛機的速度生產客機。Ascend by Cirium 數據顯示，波音自去年 10 月停止交付以來，已累積超過 80 架成品飛機的庫存。