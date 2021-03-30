超人氣貓熊 身價嬌貴不凡！

文●楊佳真

牠們總是「吃飽睡、睡飽吃」，卻永遠以一副沒睡飽的「熊貓眼」示人，懶惰貪吃的習性，反而讓牠們成了木柵動物園的活招牌！

吃飽睡、睡飽吃

萌樣好吸睛

電影《功夫熊貓》中，戴著斗笠的主角阿波，就是一隻圓滾滾、胖嘟嘟的貓熊，龐大的體型加上「貪吃」的弱點，被大家視為又胖又笨的代表。甚至當阿波在替貓熊村民們擬定作戰策略的緊張時刻，牠用來標示戰略位置的包子、麵條、竹子，全都被貓熊同伴們吃下肚。

現實生活中的貓熊形象，其實就與電影相差無幾，牠們 1 天需要花上 10 個小時睡覺，另外 10～14 個小時都在吃東西，如果沒看到牠在吃東西，那也是在「尋找食物」的路上，所以用「吃飽睡、睡飽吃」來形容貓熊，完全是當之無愧。

貓熊嘴裡總是叼著一根東西，嘴巴不停地咀嚼，這是牠們最愛的食物──竹子。竹子含有強韌的植物纖維，非常難以消化，加上貓熊的結腸與一般食肉動物一樣短，盲腸也不發達，很難從熱量低的竹子中吸收養分，因此，貓熊每天必須花上外 10～14 個小時來覓食、攝取竹子的養分。

貓熊正面對決雪豹

誰功夫略勝一籌？

紅遍國內外的動畫電影《功夫熊貓》中，主角貓熊「阿波」和反派的雪豹「殘豹」，兩人為了「神龍大俠」的封號，展開了一場激烈的終極對決。

其中殘豹天資聰穎、精通十八般武藝，被師傅視為最佳接班人；而阿波則完全相反，在市井的麵館日復一日的端麵條，與功夫絲毫擦不上邊。

這兩個動物的對決不只在電影裡，中國四川自然保護區就曾透過監視影像發現，一身灰白的雪豹隻身闖入貓熊棲息地，在深夜的叢林中四處張望，接著一個箭步又消失在黑夜中。

這難得一見的畫面也令研究人員嘖嘖稱奇，研判可能是雪豹正在遷移，或者因追捕獵物才偶然鑽進貓熊的棲息地。

原來，這兩個物種就像是樓上與樓下鄰居，雪豹主要活在在海拔 3,500 至 4,400 公尺的林線和雪線之間，棲息在開闊的高山草甸與流石灘上；貓熊主要生活在海拔 3,500 公尺林線及以下位置，常棲于植被茂盛、竹林生長良好、環境隱蔽的針葉林、針闊混交林中。

大家都很好奇，兩人若狹路相逢，會不會上演《功夫熊貓》真實版？研究人員解釋，大貓熊有著一副呆萌外表，常讓人忘記牠的體格魁梧健壯，與雪豹相比，兩人都是「硬漢」，若真的相遇，彼此應該也會打量對方實力，最後繞道而行，避免正面衝突。所以目前還沒有觀測到雪豹捕食貓熊，或貓熊殺死雪豹的紀錄。

大貓熊究竟是「貓」還是「熊」？

我們口語常說的「貓熊」與「熊貓」其實是同一個物種，不過在生物學上，大貓熊屬於哺乳綱、食肉目、熊科、大貓熊屬，代表在生理構造、行為特徵及演化證據上，都與「熊」比較接近，所以「貓熊」一詞也意味著「像貓的熊」。

雖然貓熊比較偏向熊類，但習性還是有明顯差異，一般棲息在高山和溫帶的熊都會冬眠，貓熊則是全年活動，沒有冬眠的特性，因為貓熊的主食「竹子」熱量很低，無法供應冬眠所需的養分。貓熊濃濃的黑眼圈，讓眼睛看起來又大又圓，雖然牠們在夜晚的視力還不錯，這點比較像貓，但貓熊主要還是靠「嗅覺」來尋找食物和熟悉環境的。

木柵動物園裡目前共有 4 隻貓熊，分別是 2008 年中國贈送來台的「團團」、「圓圓」，2013 年出生的貓熊二代「圓仔」，以及 2020 年誕生的圓仔的妹妹「圓寶」，但你分辨得出來，爸爸、媽媽和寶寶們分別是哪一隻嗎？

團團圓圓「沒保險」

日、泰貓熊死亡獲賠千萬

根據政府採購資訊公告，台北市立動物園（木柵動物園）對外招標的保險，只有第三人公共意外責任險，也就是說，園方並沒有替台灣的 4 隻貓熊額外投保客製化的貓熊保險。

什麼！貓熊竟然也能買保險？你沒聽錯，而且貓熊的身價更遠遠超乎你的想像！

貓熊雖然是中國的國寶，但基於外交考量，中方曾多次「租借」或「贈送」貓熊給其他國家，包括台灣、馬來西亞、日本、泰國等地，作為兩國之間友好關係的信物。

儘管木柵動物園沒有替貓熊們投保死亡保險，但根據國外經驗來看，貓熊的身價非常可貴，在日本和泰國的死亡保險金額，都超過一千萬元！

日本「興興」猝死 保險理賠 1,400 萬元

2010 年日本神戶市立王子動物園的貓熊「興興」猝死，中國調查發現，興興死於採精麻醉後，嘔吐物吸入肺部而窒息。

根據契約內容，興興的租期為 2002 年至 2017 年，除了自然死亡以外，不論任何原因死亡，神戶市都必須賠償 50 萬美元（約合新台幣 1,400 萬元）給中國。對此，神戶市接受調查結果，將以動物園替興興投保的理賠金，來支付這筆鉅額賠償金。

此外，日本總共有 10 多隻貓熊，每年需支付 1 億日圓（約合新台幣 2,700 萬圓）租金給中國，雖然能培育出不少貓熊寶寶，但長大後還是得送還給中國。

馬國貓熊保費 每隻 29 萬元

為了紀念與馬來西亞建交 40 周年，中國在 2014 年以「貓熊外交」出租 2 隻國寶「靚靚」和「興興」，一年租金共 100 萬美元（約合新台幣 2,800 萬元），隔年這對愛侶又生下 2 隻貓熊寶寶，而小貓熊寶寶在馬國生活 2 年，須付出 60 萬美元的租金（約合新台幣 1,600 萬元）。

馬國政府除了斥資 1.8 億台幣興建貓熊保育中心外，還替貓熊們投保專屬保險，一隻貓熊一年保費為 5 萬令吉（約合新台幣 29 萬元），多年下來累積花費實在太驚人，引起馬國人民不滿，要求將貓熊「遣返」中國。

泰國「創創」暴斃

千萬理賠金用來賠給中國

貓熊「創創」和「林惠」在 2003 年扮演親善大使，從中國四川移居泰國清邁，雙方約定，若這 2 位嬌客有什麼閃失，泰國必須支付 1,500 萬泰銖（約合新台幣 1,400 萬元）的賠償金給中國政府，因此泰國政府就替貓熊們投保死亡保險。

2019 年，創創吃完竹子後突然暴斃，事後調查死因為慢性心臟衰竭突發而亡，依據保單條款規定，不論任何原因死亡，每隻貓熊可獲賠的保額為 1,500 萬泰銖，而這筆理賠金，正好用來賠償給中國政府。

來源：《現代保險雜誌》 385/386 期

更多精彩內容請至 《現代保險雜誌》