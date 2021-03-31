問你一個問題。

「你想年收一億元嗎？」

其實，不管你想或不想都不是最主要的問題。因為工作關係，我常會遇見許多有錢人，「很少有人是因為想賺到一億元而賺到的」。這是我看過許多有錢人之後的真心話。

他們不是因為「超想賺一億元，所以想辦法達成目標」，而是「一心專注眼前的工作，結果達到了年收一億元」。

請試著想一下，如果你看到一個人到處說：「給我一億元！」你會覺得他很厲害嗎？反而會退避三舍吧。

要成為一個能夠賺錢的人，關鍵在於「讓人聚集在自己身邊」。這是許多成功者的共通點。機會總是由人介紹的，眾人聚集在自己身邊才會迎來機會。換句話說，「年收一億元者」的說話術，就是讓眾人聚集在自己身邊的溝通術。

美國普渡大學的一項研究，持續五年以上追蹤並記錄該大學的畢業生後，發現了一項驚人的結果。「擅長處理人際關係者，年收比學業成績優異者多出約一五％，比不擅長處理人際關係者多出了約三三％。」

此外，美國《Your Life》的總編輯威爾弗雷德．芬克曾對幾千名成功人士進行調查，結果顯示：

「賺錢能力和表達技巧有很密切的關係，所以磨練語言使用技巧，收入就會增加。」換言之，說話術會直接影響到你的賺錢能力，想成為一個會賺錢的人，就必須磨練說話術。所以我將本書想傳達的溝通技巧和思維，命名為「一億元說話術」。

我目前的收入，遠超過之前當上班族的水準，同時和許多一般人眼中的「成功人士」往來，但我並非一開始就是如此。

過去的我不擅長與人來往，朋友也很少。溝通和對話我更是不擅長，是一個我不想觸及的領域。最糟糕的時期是在學生時代。我重考過一次，所以出社會時已是二十三歲。很遺憾的，我的求職過程一點也不順利。那時的我，大三升大四都有問題了，因此完全沒去找工作。面試我也很不擅長，想要盡可能避免掉。

好不容易升上大四後，我發現到一件悲慘的事情，那就是同屆之中，就只剩下我還沒找到工作，焦慮感油然而生，心想：「總之不管做什麼都好，要快點找到工作才行……」於是我從員工人數較多的公司開始應徵，最後去了一間大型通訊公司工作。

現在回想起來，沒有比這更值得感謝的事情。我書讀得不好，也不想參與面試，個性又是個「慢郎中」，但對方還是錄用了像我這樣的學生。而且我很任性，找工作時有一個條件絕對不會退讓，那就是──「要做不會與人接觸的工作」。

畢竟我對溝通沒自信，個性又很害羞，我一直覺得像業務那種要面對人的工作，絕對不適合我。最後好不容易有間大型通訊公司錄取我，職缺剛好又不用面對人群，這完全符合我的需求。換句話說，我對溝通很沒自信又一直逃避。我可以斷言，絕對沒有人能夠超越我。正因如此，我才更能明

白的告訴你：

「說話術是可以訓練的。」

這是我自二十六歲創業以來，透過各種經驗和鍛鍊，與許多人認識後得到的結論。正因為我也對溝通沒自信，所以才會學習說話技巧來提升溝通能力，並身體力行，精益求精。就算你對溝通沒自信，只要確實訓練，一定也能獲得高度的溝通技巧。而且拿著本書，你還可以教導別人如何溝通。

與天生就擅長溝通的人相比，年收一億元者，其實會是個很好的教練，也是知道如何傳授技巧的老師。就算你不期望可以年收一億元，但如果想在公司出人頭地，上司就必須成為下屬的好教練。

所以「一億元說話術」是每個人都需要的技能。我保證閱讀完本書後，你的說話技巧與溝通能力都會大幅進步，人生從此不一樣。

來源：樂金文化