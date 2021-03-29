每三秒一人失智 如何生死兩相安？

文●何楷平 攝●劉振豐

每年九月是「國際失智症月」。根據國際失智症協會（ADI）二○一九年全球失智症報告，全球共有超過五千萬名失智者，每三秒就有一人罹患失智症，失智症的醫療及照顧相關成本，每年高達一兆美元，推估二○三○年將增加至兩兆美元。

台灣的失智症人口也不斷攀升，根據台灣失智症協會最新統計，截至二○一八年十二月底，六十五歲以上失智症患者已超過二十八萬人，比嘉義市總人口數還要多。

失智長輩有共同前兆 焦慮、緊張、遺忘

失智症的盛行率，隨著年齡增加而提高。台灣失智症協會理事、長庚醫院北院區失智症中心主任徐文俊表示，台灣七十五歲以上高齡人口快速增加，也讓失智症罹患人數不斷攀升，預估八十歲以上就有二十％～二十五％的長者，有潛在失智危機。

兩位至親接連罹患失智症，最終離開人世，「我十七歲的時候，父親失智，當時還不知道失智症這三個字，只知道老人癡呆症。」譚艾珍的父母離異，所以她十七歲就休學，專心照顧罹患失智症的父親，「他本來就有糖尿病，七十多歲的時候罹患失智症，三年多就走了。」

同樣罹患失智症的婆婆，則是經過十年多離世。「三十年前，我婆婆從台灣移居美國，因為環境整個都改變了且語言不通，她在半年內快速退化」，譚艾珍說，婆婆變得很容易焦慮、緊張。「後來搬到唐人街，希望對婆婆有幫助，但也沒用。」後來家人只好讓婆婆搬回台灣，有家人陪伴，惡化速度雖有改善，但終究是回不去了。

「婆婆聽到電話響也怕、有人按門鈴也怕，連電視的聲音都讓她都覺得害怕，」譚艾珍回憶，「這其實和我爸一開始罹患失智症的時候很像，他會想起戰爭時期的事，睡前還會千叮嚀萬交代，要我把窗戶用膠帶封緊。」

國泰人壽展業霧峰區副理暨業務經理陳怡婷的奶奶則是七十四歲時，在一次小中風送進醫院後確診失智，當時她才十八歲，她回憶道「剛開始奶奶會重複做同一件事，接著又經常忘記關瓦斯」，後來甚至看到人，就會問「你是誰？」算算奶奶到過世前，病程長達十多年。

處理情緒比吃藥更重要

醫師：失智初期有病識感

徐文俊表示，這些都是失智症初期常見的表徵，「失智症的早期症狀，多半表現在情緒上，尤其很容易出現焦慮、憂鬱、妄想，」他進一步解釋，在罹患失智症前，一般人都具有一定的認知、自我控制和照顧等「社會化」的能力，但罹患失智症之後，過去的悲傷或痛苦的記憶，無法再被社會化功能壓抑，就會明顯的反應出來。

「因此，比起吃藥，處理情緒其實是更重要的，」徐文俊說，失智症初期患者會有病識感，知道自己好像不太對勁，所以家人之間的支持就非常重要，「互相關心、鼓勵，這都能延緩失智症的惡化。」

奶奶失智兒女輪流顧 顧到變賣金條割地賣房

在失智症照顧者之間有此一說，「照顧一般病人，主要是身體上的累，照顧失智症患者，不只體力要好，還要承擔精神上的折磨」。事實上，除了身體和精神上的折磨，「誰來照顧？」、「誰出錢照顧？」都是非常棘手的問題。

「還好奶奶有積蓄，輪到照顧她的人就從戶頭領，後來錢用完了，就把奶奶的金條拿出來切，變賣換現金，金條賣光了，就開始割地，到最後家裡剩下一棟房子，大家開家庭會議，誰要照顧她，誰拿房子。」陳怡婷說，因為奶奶失智不久後就臥床，原以為只剩兩、三年的時間，沒想到這一躺就是十多年，後來才送到照護機構。

聽到這裡，身為照顧者過來人的譚艾珍有感而發，「其實，失智症家庭被迫犧牲一個人去照顧，但對照顧者來說，有行動能力的失智症患者，才是更麻煩的，因為安養院大多只願意收行動不便的，行動能力還可以的，他們多半不願意收。」

阿茲海默症不可逆 從罹病到死亡八～十年

不過，失智究竟是一種老化現象，還是疾病？「失智症是腦部病變，造成認知功能的退化，是一種疾病，和老化不太一樣，因為老化不會有這麼大的變化，」徐文俊說，如果想要自我檢測，可以透過十大警訊量表，「如果十項有一項符合，就應該及早就醫，請專業醫師進一步診斷，」他提醒，十大警訊的自我判斷方式，是以「有改變」為依據。

來源：《現代保險雜誌》 381 期

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