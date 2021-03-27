〈長榮貨輪卡蘇伊士〉荷蘭救援小組：若初步措施無解 船隻恐需耗時數周才能脫困

為了加速擱淺於蘇伊士運河的長榮長賜號脫困，知名的荷蘭救援小組 Smit Salvage 進駐後於周五 (26 日) 取得重要進展，不過目前除了要與時間賽跑外，還需擔憂船身受損的風險，若初步措施仍無解，恐需耗時數周才能重返航道。

擁有打撈數十艘船隻經驗的 Smit Salvage 周四登船初步衡量情勢後，路透社引述團隊成員表示，首先要清除大型燃料與壓艙物以減輕船隻重量，同時疏通沿岸砂石。

該成員進一步警告，如果初步措施失敗，船隻仍無法脫困，將需要卸下幾千個貨櫃，這項作業可能需要耗時數週。

Boskalis 執行長 Peter Berdowski 將長賜號比喻為「鯨魚擱淺」，他也呼籲救援行動需要完善的計畫，且經過船東、保險公司和蘇伊士運河當局批准。

身長 400 公尺、20 萬噸級的長賜號卡住河道後，原先的方式顯示只靠拖船無法幫助船隻自受困的位置傾斜重返航道。

Berdowski 表示：「這是一道難題，這艘船目前正受到不尋常拉力影響，我們不希望它在打撈時翻倒或撕成兩半。」

Berdowski 說:「時間是這裡的決定性因素，長賜號承受沉重的時間壓力，儘管該船本身未受到損壞，但運河停止運輸已造成龐大的間接損失。」

此前海上救助專家 Nick Sloane 表示，本周日和下周一的大潮將使河道再升高 45.72 公分，屆時將擁有更多的機動性，有望加速擱淺救援的進度。

全球物流平台 Transporeon 的 Clemens Schapeler 認為，最有可能的結果是該船隻能在周日或下周一重返航道，但是最壞的情況有可能持續數周。