〈紐約匯市〉美元接近四個月高點、周漲0.9% 日圓貶破109  

美元周五 (26 日) 保持在接近四個月高點附近，顯示投資人無畏消費者支出下滑，持續看好美國經濟前景。長榮貨輪尚未從蘇伊士運河脫困，大宗商品行情回升，澳幣、加幣上漲。美元強勢之際，日圓兌美元貶破 109，是去年 6 月以來最低。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤報 92.813，本周上漲 0.9%。

美國 2 月個人消費支出 (PCE) 月減 1%，個人所得大減 7.1%，不過上周首次申請失業救濟金人數降到一年低點，美國總統拜登將疫苗接種目標提高一倍，經濟前景利多成為美元的支撐。

美債殖利率上升，但低於上周創下的一年高點 1.754%。

日圓報 109.80 日圓兌 1 美元。美元對瑞士法郎升至去年 7 月以來最高。

歐元從前日的四個月低點回升，但因疫苗接種緩慢、感染人數升高，仍承受賣壓。

德國周五警告，第三波疫情可能是迄今最嚴重的一波。不過，德國 3 月企業信心升至近兩年高點，反映市場對德國製造產品需求不墜。

隨著長榮貨輪擱淺、蘇伊士運河運輸中斷，大宗商品市場反彈，商品貨幣彈升。澳幣勁揚，加幣也繼續收復前陣子失地繼續攀高。

比特幣在紐約尾盤報 3.69% 至 53185 美元，盤中漲幅一度超過 4%，儘管仍遠低於本月稍早觸及的將近 62000 美元歷史高點。

截至周六 (27 日) 台灣時間約 6:00 價格：