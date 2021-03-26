台幣一度逼近28.7元 午盤後豬羊變色轉升收28.602元

新台幣兌美元匯價今 (26) 日早盤貶勢再起，一度逼近 28.7 元關卡，不過，午盤後風向漸轉，出口商乘機拋匯，外資也有資金回流，使得匯價重返 28.6 元附近，終場以 28.602 元作收，終止連續 2 天走貶，小升 0.8 分，台北外匯市場成交值 11.61 億美元。

電子、傳產今天火力全開，晶圓雙雄股價強彈，紡織、航運等傳產股也吸引資金進駐，帶動加權指數終場大漲 245 點，收在 16305 點，一舉站回所有均線，周線成功收紅，本周累計上漲 235 點，外資也終止連 5 賣，回頭買超 226 億元。

匯市方面，新台幣兌美元走勢震盪，以 28.58 元開盤後，受美元買盤需求強勁的影響，台幣貶值壓力相對沉重，上午 11 點左右，一度來到 28.696 元，貶值 8.6 分。

不過，外資今日有買有賣，出口商季底仍有拋匯需求，午盤過後，新台幣兌美元豬羊變色，又回到 28.6 元附近遊走，終場升 0.8 分，收在 28.602 元，台北外匯市場成交值 11.61 億美元，元太外匯成交值則為 4.575 億美元。

美國聯準會 (Fed) 官員看好美國經濟前景，加上歐洲疫情升溫，帶動美元避險情緒升溫，美元指數連續第三天上揚，往 93 關卡挺進。亞洲主要貨幣今日普遍走升，韓元最為強勢，升值約 0.48%，泰銖、新加坡幣也有 0.15-0.25% 的升值幅度，人民幣與台幣均小幅升值，日圓則貶值 0.25%。