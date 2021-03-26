獲利了結潮 比特幣恐是下一張骨牌 分析師﹔可能跌破5萬美元

比特幣價格週四已承壓，但技術分析師認為，倘若股價持續下跌，近期內此一全球最大加密貨幣可能會承受更沉重的下跌痛苦。

比特幣週四在 CoinDesk 上交易價格約 51764.34 美元，但回推一日內曾跌至 50458.10 美元，且一直在 2 週內最低點附近交易。

FactSet 數據顯示，本週迄今比特幣已經跌逾 11% 。

分析師擔心，由於本週迄今許多投機性資產一直處於穩定的拋售壓力，所以比特幣也承受壓力。大眾通常認為比特幣與股市和其他資產的走勢不相干，但近來比特幣走勢卻與原油期貨、股市的拋售同步，隨著美元上漲，所謂的風險資產也隨之下降。

因此，ThinkMarkets 的市場分析師 Fawad Razaqzada 週四報告警告，投資者要提防比特幣承受更大的壓力，比特幣可能因該壓力而跌破 5 萬美元。

他寫道：「從最近發生的事件來看，交易者似乎很樂意趁漲脫手而非逢低買進，所以如果之後看到市場再次出現疲軟，不必意外。」

「果真如此，這對比特幣來說會是另一個壞消息。過去一年間，比特幣一直與風險資產維持正相關，倘若這連動關係穩固，那麼比特幣可能就會隨著風險資產下跌而走低。」

他補充說：「即使眼下股票和其他風險資產沒有出現適當的拋售，比特幣交易者也要謹慎行事，因為近幾日有越來越多跡象顯示，金融市場對風險資產的興趣正逐漸消退。」