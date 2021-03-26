全球晶片短缺影響 福特暫停密西根廠F-150皮卡生產

美國第二大汽車製造商福特汽車 (F-US) 在週四 (25 日) 表示，由於全球半導體晶片短缺的影響，該公司位在密西根州的工廠將暫停高利潤的 F-150 皮卡的生產，停產時間預期將持續至週日。

近期以來車用晶片短缺，使得各大車廠面臨減產甚至停產，相關產業獲利備受打擊。在先前，福特和其他汽車製造商都曾表明，將努力保護公司旗下最賺錢的汽車的生產。但是，如今福特部分全尺寸皮卡的產能損失，顯示晶片短缺的問題已經衝擊到福特重要的產線。

福特位在密西根州迪爾伯恩市的工廠，計畫將從週五至週日停止生產，並於週一恢復運作。福特一位發言人拒絕透露此舉將造成多少產量的損失。

福特在先前曾表示，該公司將在組裝 F-150 皮卡時，先擱置部分零組件，在完成整體組裝並發貨之前，可能須等待數週的時間。

福特表示，最新的停產決定，已經被納入先前預測當中，該公司曾預估，晶片短缺可能使 2021 年的獲利減少 10 億至 25 億美元。

該公司在日前也曾表示，由於晶片短缺，將在本周削減密蘇里州堪薩斯組裝廠的 Transit 貨車的產量，不過，該廠的 F-150 皮卡生產不會受到影響。

自去年年底以來，汽車業一直在努力解決晶片供應短缺的問題，其中原因包括新冠肺炎疫情相關的防疫封鎖迫使東南亞停工，以及受到美國制裁的中國科技巨頭華為的大量採購。

車用晶片的短缺已經促使美國汽車製造商通用汽車 (GM-US) 在上周延長了 3 家北美廠的減產計劃，而本田汽車和日產汽車的銷量也受到短缺的影響，預估兩家公司在本財政年度 (截至 3 月) 的總銷量將減少 25 萬輛。

根據調研公司 IHS Markit 的數據顯示，車用晶片的短缺很可能會在第一季影響全球近 100 萬輛輕型汽車的產能，高於先前所估的 67.2 萬輛，但今年內大部分汽車生產可望恢復正常。