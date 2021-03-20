看好傳統車廠轉向電動車 巴克萊喊買福特 目標價上修78%

華爾街對福特汽車 (F-US) 前景日益看好，週五福特又贏得巴克萊升級，股價收高近 3%。

福特週五上漲 2.72% 至 12.83 美元，盤後續揚。同日 S&P 500 下跌 0.06%。

巴克萊分析師 Brain Johnson 將福特股票評級自「續抱」調升至「買進」，目標價從 9 美元上修至 16 美元，升幅達 78%。Johnson 指明許多福特股票看漲理由，包括新任執行長 Jim Farley、 Bronco 和野馬 Mach-E 等新產品，以及削減成本的計畫。

更重要的是，Johnson 估計，福特將比投資者預期更積極轉向電動車。

福特若被視為是電動車廠，有利於估值倍數。德國福斯在宣布更積極的電動車目標與建造自家電動車電池工廠的計畫後，股價上漲 25% 以上，本益比較近期過往提高，目前交易價格約 2021 預估獲利的 13 倍，而福特本益比不到 11 倍。

福特股票的分析師買進比率自夏季時的 17% 上升至 32%，而道指成分股平均買進比率約莫 60%。

投資者對福特股票的升溫速度也較分析師先前估計快速，截至週五，福特股價今年迄今上漲 40% 以上。

在《巴倫商周》給予福特股票正面評價、相信新任執行長 Farley 有扭轉局面的能力後，福特股價上漲約 37%，打敗 S&P 500 和道指同期收益表現。

《巴倫商周》也提到另一家表現良好的傳統車廠：通用汽車 (GM-US)，同期漲幅約莫 32%，且部分原因與福特相同，投資者均滿意該公司關於電動車發展的消息，並開始相信傳統車廠在全電動車產業中也具有未來。