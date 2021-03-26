〈長榮貨輪卡蘇伊士〉運河塞船運價蠢動 40呎貨櫃費用漲三倍 空運需求看增

長榮海運承租的大型貨櫃長賜號 (Ever Given) 在蘇伊士運河擱淺，全球需要付出多少成本？雖然還無法統計出單一數據，因為情況取決於船隻何時脫困，但彭博整理出航運費率飆漲的各種跡象，也有業者考慮改採更昂貴的空運，空運需求看增。

等待通過蘇伊士運河的船隻愈來愈多，從一開始的近 100 艘攀升到 238 艘。全球前兩大貨櫃輪業者馬士基 (Maersk) 和 Hapag-Lloyd 表示考慮繞道非洲，避免被塞住。

以下是彭博整理的相關成本：

●從中國駛向歐洲的 40 呎貨櫃，每只費用已經攀升到 8000 美元左右，和一年前相比約上漲三倍。

●可載運 100 萬桶油的蘇伊士型 (Suezmax) 船隻，現在每日費率為 1.7 萬美元，是去年 6 月來最高。

●把石油從中東運到中國的超大型油輪 (VLCC)，每艘油輪的每日獲利猛增至 1371 美元，是逾七周以來第二日出現獲利。最驚人的是，這並非受到蘇伊士運河塞船影響的航線。

●考量到蘇伊士運河可能長達數周，船運業者正在評估繞道非洲的成本。如果改走好望角，一趟旅途將多出 9650 公里，等於讓一艘把中東石油運往歐洲的超級油輪多出 30 萬美元的燃料成本。

考慮改走更昂貴的空運

目前已有業者考慮採用更昂貴的空運，例如美國重機具大廠開拓重工 (Caterpillar)(CAT-US) 因為交期受阻，考慮改走空運。

香港 Apex 物流國際公司的企業發展部門副總裁 Michael Piza 說，一些散裝貨運業者陷入「恐慌模式」，「接下來的七到十天內，大家會感受到更全面的影響」。

就算長 400 公尺的長榮貨輪很快脫困，繁忙的海上航線仍然使全球供應鏈繼續緊繃。

Apex 預測，蘇伊士運河運輸大打結，將使空運需求將進一步看增。該公司先前就預期今年空運航班將增至 1600 班，比去年增加 400 班。

Piza 說，航空公司不可能消化大型船隻的所有貨物，公司必須區分出哪些需要需要改採空運，盡量保持營運順利。

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