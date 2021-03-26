BIS：全球信用擴張僅延後破產風險 若經濟反彈慢將死灰復燃

國際清算銀行 (BIS) 周四 (25) 發布報告表示，去年疫情全球政府提供大量信用支持，使企業能延後破產風險，但若經濟復甦持續緩慢，有可能使更多疫情受災產業的公司成為殭屍企業。

BIS 表示，旅遊、觀光等產業的公司由於在疫情期間背負沉重的債務，若經濟沒有顯著的反彈，便無法自目前的獲利中償還債務。

不過，若經濟復甦樂觀，一旦相關受災產業的營收恢復到疫情前的水準，同時疫苗大規模接種、經濟回溫，企業殭屍化大幅增加的風險將很低。

BIS 表示，某些產業營運槓桿大幅提高、獲利預測依然疲軟，顯示對於一些公司而言，聯準會與政府擴大信貸規模僅會延後破產，無法從破產風險中全身而退。

信用大幅擴張下去年企業破產、GDP、失業標準差 (圖: Bloomberg)

在疫情爆發期間，即使面臨失業率上升和經濟萎縮，企業破產率仍處於非常低的水平，很大一部分與政府和資本市場提供大量信用支持有關。

在信用擴帳下，若未來收緊貨幣政策恐加劇銀行體系的風險。以歐洲的銀行信貸狀為例，運輸業是最大曝險產業，所有銀行中，滙豐銀行對疫情受災產業的曝險規模最大，高達 531 億歐元，居次的法國巴黎銀行也有 477 億歐元曝險。

歐盟執委會表示，在沒有政府支持的情況下，去年歐盟近四分之一的公司將難以跟上融資的腳步。矛盾的是，即便去年面臨疫情衝擊，歐盟破產企業數比 2019 年還低。

歐盟執委會說，一旦收回貨幣寬鬆措施，企業開始違約，預計歐盟總債務將增加。BIS 也示警，只要經濟活動持續放緩，低破產率情況可能改變，為負債累累的企業帶來壓力。

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