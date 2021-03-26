下達禁賣令！歐盟執委會：滿足歐洲疫苗需求前AZ疫苗禁出口

歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 周四 (25 日) 與 27 國領導人會晤後表示，阿斯特捷利康 (AstraZeneca) (AZN-US)在完成與歐盟的疫苗供應契約前，不能從歐洲出口任何疫苗，以保障歐洲民眾疫苗的權利。

馮德萊恩表示：「我們必須向歐洲公民爭取他們應有的疫苗額度，因此，阿斯特捷利康在出口到其他地區前，必須先履行與歐盟的合約。」

她接著說，對阿斯特捷利康來說，該公司必須加速趕工履行與歐洲成員國的合約，然後才能再次對外出口疫苗。

自本月中旬疫苗該疫苗接種出現死亡案例後，包含葡萄牙、西班牙、德國、法國、義大利與瑞典在內，歐洲一度有 13 國宣布暫停使用該疫苗。

此外，美國國家過敏和傳染病研究所 (NIAID) 周二表示，數據安全監測委員會 (DSMB) 指出阿斯特捷利康試驗結果可能包含過時資訊，引發市場擔憂。

經歷一連串血栓副作用疑雲、過時數據風波，阿斯特捷利康本周在美國第三階段大估模人體試驗的最新數據，結果顯示防範感染症狀出現的保護力為 76%，對重症與住院患者達 100%， 對 65 歲以上受試者有料率 85% 。該公司日前宣稱疫苗防護力達 79%，

目前阿斯特捷利康疫苗已在美國以外地區廣泛使用，並已獲 70 多個國家及地區的有條件銷售與緊急使用授權。相較於其他疫苗更便宜且更方便存放，阿斯特捷利康疫苗被視為打擊全球新冠病毒的一大關鍵。