車用需求刺激 日本2月鋁材軋延品出貨寫19個月來首次成長

日本鋁業協會 (Japan Aluminium Association)25 日 (週四) 發布今年 2 月的鋁材軋延品的出貨量，報 14 萬 5568 公噸、年增 2.2%，在相隔 19 個月後再度回到正成長。

面板產品等用於汽車行業的鋁材需求大幅回溫，填補了其他品項的需求缺口，也讓日本整體的鋁材市場出現增長。

關於日本今年 2 月各式鋁材產品的出貨表現，鋁板增加 4.7% 至 9 萬 393 公噸，在相隔 2 個月後再度轉增。其中在汽車用途方面有 1 萬 7551 公噸的需求量、出現 16.9% 的大幅增加。汽車行業用途的鋁材超越 1 月份的增加幅度 (7.6%)，也是連續第 5 個月的正成長。鋁材用量比例較高的汽車銷量增加，也帶動日本 2 月的鋁板出貨量。

鋁擠型的出貨量減少 1.6% 至 5 萬 5175 公噸，雖然連續 17 個月出現負成長，但是與谷底的 2020 年 5 月相比，減少幅度也有縮小傾向。不過在汽車用途方面也出現 9.3% 的增長，出貨量達到 1 萬 2123 公噸。熱交換器用途的鋁擠型出貨量成長，連續 5 個月維持正成長。

不過其他用途的鋁材需求也出現滑落，例如在鋁板類屬於大宗的鋁罐用途鋁板，出貨量就減少了 4.1%。這與日本部分行政區進入緊急狀態有關，造成罐裝飲品等的銷量減少。而鋁擠型最主要用途的建築行業，也因為住宅案量不多而減少 5.3%。