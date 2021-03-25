散戶追捧股絕地大反彈 GameStop 午盤漲逾30% AMC 漲逾15%

Reddit 散戶追捧股 GameStop 和 AMC 週三暴跌後，週四 (25 日) 其股價起死回升，華爾街逢低買入之下，GameStop、AMC 股價絕地大反彈。

台北時間週四晚間 11 時 15 許，GameStop (GME-US) 漲近 30%，暫報 153.70 美元，AMC 娛樂 (AMC-US) 漲近 15%，暫報 10.37 美元。

GameStop (GME-US) 週三股價暴跌 33.8％，迎來 7 週來最慘的單日表現，主因是令人失望的第四季財報，不少 Gamestop 董事會成員將退出，以及華爾街分析師下調其股價評級。

同時，全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 週三下跌 15.4%，創連續第四個交易日收跌。

Jefferies 分析師 Stephanie Wissink 和 Anna Glaessgen 週三將 GameStop 目標價格從 15 美元上調至每股 175 美元，提高了近 12 倍，看好該公司將實體業務轉型至線上銷售。

Jefferies 分析師認為，GameStop 從影音遊戲軟體 / 硬體中平衡銷售，將帶來更高的毛利率。

Stephanie Wissink 和 Anna Glaessgen 稱，如果該公司成功地擺脫了零售傳統，並發展成為數位電商，那麼其估值可能會與其他電商業務相媲美。

Refinitiv 數據顯示，Jefferies 對 GameStop 的目標價為 175 美元，遠高於其他分析師的平均價 25 美元。

(圖片：AFP)

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 近期批評 GameStop 股價被高估，該公司的管理層沒有提供有關公司轉型計劃的前景或細節，現在買 GameStop 的股票會像對賭該公司業務轉型將獲得巨大成功。