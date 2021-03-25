美股昔日慣性不再 尾盤最後1小時近期似由賣方掌控

據《Zero Hedge》報導，美股近日跌勢出現異於過往的現象，並令交易員感到擔憂，那就是尾盤「救火隊」不見了。

早前觀察家已注意到，自 2013 年起，美股若是大跌，往往尾盤會出現「救火隊」，買盤搶進市場挽救跌勢。由此還衍生一個交易策略，即在美東時間下午 3:30 買入標普期貨，在收盤前賣出，勝率頗高。

但近期此一現象消失，美國連兩日在尾盤殺盤，摩根大通 (JPMorgan) 分析師 Andrew Tyler 認為，這一現象可能與季末基金的再平衡有關，特別是大型退休基金的拋售。

Tyler 指出，影響近期美股的主要因素中，美債利率已趨於穩定，但是股市不確定性仍然存在，交易員熱烈討論季末再平衡的問題。

本月底來到季末，預計上演退休基金與量化基金 / 交易商的大型角力，退休基金因應投資策略傾向賣股，量化基金偏向買入，而當前走勢看來，拋售方居於主導，但似乎只發生在收盤前的最後 1 小時。

Sentiment Trader 的觀察報告指出，過去 3 個月裡，有 29 個交易日，美股都在最後一小時下跌。

(圖表取自 Zero Hedge)

在這 3 個月中，儘管標普 500 指數仍然創高，但若以累計最後 1 小時指標 (Cumulative Last Hour Indicator)，這一指標創下 1997 年以來，最大的 3 個月跌幅。

前一次出現最後 1 小時走勢與大盤走勢的背離，是在去年 3 月疫情期間，之後標普 500 指數暴跌，才讓這一背離走勢不再延續。