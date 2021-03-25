瑞銀：全球股市仍有5%-10%上漲空間

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 周二 (23 日) 預計，全球股市還有 5% 至 10% 的上漲空間。

瑞銀財富管理的英國投資總監 Caroline Simmons 於每日投資人會議上表示，分析師特別偏愛亞洲新興市場，尤其是中國。基於對經濟復甦力道擴大且加速成長的期望，將繼續催生類股輪動，她也表達對周期股和價值股的支持。

Simmons 稱，就產業結構來說，相較於大型股，小型股更具有周期性，它們的走勢將與經濟復甦更一致，且估值仍有吸引力。

她進一步解釋，相較於 MSCI 全球指數，MSCI 小型股指數的股價淨值比 (Price-to-Book Ratio) 較長期平均水平低近 2 個標準差，因此既使後者自去年以來表現就相當強勁，但在價格上依然具有吸引力。

此外，隨著朝向價值股的類股輪動和通膨預期升溫，她認為金融股正在蓄勢待發。

關於近期債券殖利率波動引發市場的不安，Simmons 認為殖利率攀升不一定代表股市獲利將就此終結。她解釋，過去 25 年內，10 年期美債殖利率漲幅超過 100 個基點的次數共有 10 次，在這些情況下，全球股市獲利表現不是持平就是正報酬。

瑞銀的全球投資總監 Mark Haefele 則表示，通膨預期上揚往往會降低股票風險溢酬的長期平均水平，在其他條件相同之下，更高的債券殖利率確實會對股票估值帶來不利影響。

Haefele 也強調，雖然殖利率走升，但當前股票估值仍高於風險溢酬的長期平均水平，該公司認為現階段的通膨或殖利率問題不足以構成風險。

「若 10 年期美債殖利率顯著上升，也許達到 2.25% 水平，這確實會對股票估值產生影響，我們才會開始討論企業獲利增長是否強勁到足以抵銷對估值的不利影響。」Haefele 稱道。