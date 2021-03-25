【群益投顧】金融、IC設計穩盤要角萬六大關失而復得

一、盤勢分析

美股前 1 個交易日，因長榮貨櫃擱淺蘇伊士運河，市場擔憂短線將影響原油運輸，推升週三油價勁揚，雪佛龍 (CVX-US)、艾克索美孚石油(XOM-US) 股價漲幅逾 2% 以上，惟科技類股持續承壓，科技巨擘 FAAMG 全數收低，輝達 (NVDA-US)、超微(AMD-US) 等芯片族群股價回檔幅度深。終場四大指數全面收黑，道瓊持平作收，但已連 2 天失守 12 日均線支撐，標普收低 0.55% 仍守穩月線之上，NASDAQ 與費半分別走跌 2.01% 與 1.34%，上檔月季線的蓋頭反壓依舊沉重。台股今 (25) 小幅開低 21.58 點，指數於平盤上下劇烈震盪，終場加權指數小漲 28.02 點，收在 16060.14 點，成交量 3171.25 億元。盤面上以金融、IC 設計、造紙、鋼鐵、塑膠、紡織、NB、資產概念等類股走勢相對抗跌。

二、盤勢預估

台股就技術面觀察，3 月月線恐終結前波連 4 紅的勁揚走勢。週線圖中，受限於電子權值股賣壓未減，今年農曆新春開盤後，2/26 週線收大量長黑 K，屬指數的波段反壓區並呈現盤跌緩降格局。日線從類股流向追蹤，電子指數失守 50MA，金融沿揚升的 3MA 持續墊高，傳產族群於月線之上橫向整理，在電弱金強或電弱傳強的架構中，台股維持防守盤勢，即使指數跌破萬六大關略見低檔的承接買盤，但上檔月線反壓逐步走降，指數在弱勢整理下，盤中高低點振幅不小。操作策略上，因盤面上資金聚焦中小型電子、殖利率概念、景氣復甦受惠股，由於 3 月底企業將全數公告去年獲利表現，篩選營運動能向上，並兼具殖利率題材之標的，隨個股拉回至短期均線有支撐時，分批穩健佈局。

因 NB、PC 需求暢旺，DIGITIMES Research 預估今年 Chromebook 將年增 15% 以上，NB 品牌與 ODM 相關台廠有望雨露均霑。宏碁 (2353) 去年每股純益 2.01 元，大幅優於前一年度同期 0.87 元，受惠於 WFH 產業趨勢，帶動 NB 出貨放量，電競顯示器市佔率於波蘭衝上 38%，營運展望正向，今年擬配發股息 1.5 元，殖利率逾 4.5%。

鋼鐵族群中，隨中鋼 (2002) 調升 4 月與第 2 季盤價，中鴻 (2014) 冷、熱軋鋼捲與鍍鋅鋼捲報價同步調漲。在中國宏觀調控鋼鐵產量、台商回流建廠帶動鋼構需求，中鋼構 (2013)、新光鋼(2031)、東和鋼鐵(2006) 等廠商營運展望樂觀，加上許多台廠擁高現金殖利率題材，市場逢低承接買盤穩健。

三、強勢股

電子：

凌群 (2453)、茂達 (6138)、鈺太 (6679)、大中 (6435)。

非電子：

南紡 (1440)、士紙 (1903)、中華 (2204)、海光 (2038)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據