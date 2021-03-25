囤房稅推不推 學者正反兩派交鋒

立法院今 (25) 日針對房地合一稅、囤房稅召開公聽會，其中關於房地合一稅 2.0 與會學者全都贊成應回溯至 2016 年，僅建商代表反對；至於囤房稅則意見分歧，支持認為囤房稅與房租漲價無必然關係，反對者則呼籲應從長計議。

清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚表示，支持政院版的房地合一稅 2.0 草案，認為房地合一稅 2.0 的日出條款應回溯至 2016 年才能有效遏止短期投機炒作，符合公平原則。

張金鶚認為，政府要有效打擊炒作，必須將房地合一稅結合囤房稅同步實施，原因是囤房稅是「長期持有多屋且非自住持有稅」，課徵囤房稅可抑制非自住的囤房炒作者。

張金鶚表示，非自住的囤房者人極少，但囤房數量卻相當多，因此實施囤房稅對多數人而言並無太大影響，還能彌補藉由房地合一稅轉向囤房的漏洞。

張金鶚進一步指出，透過囤房稅稅率應全國一致，以累進稅率的方式，區分自住與非自住的差異；至於稅基則可透過中央統籌分配款的機制，加強地方政府逐步調高稅基。

對於財政部主張，推動囤房稅恐產生轉嫁效應，導致房租上漲，張金鶚則認為，房租不合理上漲主要原因是房價上漲，大家由買轉租以及租屋資訊不透明所致，而非實施囤房稅的緣故。

張金鶚說，根據過去實證研究，實施囤房稅可促使空屋釋出，進而增加市場供給面，可收抑制房價之效，他更直言，財政部的囤房稅導致租金轉嫁，缺乏實證研究，很難取信於眾。

淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳則認為，實施囤房稅一定會造成租稅轉嫁效應，尤其是市區的屋主，因物件條件好、談判籌碼也多，因此越容易發生轉嫁。

蔡明芳分析，房屋稅稅基小，對屋主而言持有成本增加有限，無法逼屋主釋出手上多餘物件，市場供給仍無法因此增加，而課徵房地合一稅可遏止短期套利炒作，效果會比囤房稅來得好。