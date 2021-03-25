2月製造業營業氣候終結連9升 但看好未來半年廠商比例已過半

台灣經濟研究院今 (22) 日公布 2 月營業氣候測驗點，製造業為 106.04 點，終結連 9 月上揚，轉為下滑 0.49 點，服務業測驗點 99.52 點，較上月增加 1.01 點，為連續 3 個月上揚，營建業測驗點則結束連 3 跌轉為上揚，台經院表示，製造業下滑主要是反映 2 月工作天數減少，看好未來半年製造業廠商比例已超過 5 成。

台經院指出，受惠全球經濟復甦，出口需求增溫，製造業廠商看好未來半年景氣表現，惟受到 2 月工作天數減少影響產出，使廠商對當月景氣看法較為保守。

台經院景氣中心主任孫明德強調，前 2 月國內進出口表現皆有雙位數成長，規模更創同期新高，預料上半年出口會非常理想。

此次調查中，製造業廠商認為當 (2) 月景氣為「好」比率為 33.2%，較 1 月減少 3.1 個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為 21.3%，較 1 月增加 8.9 個百分點，其中，過半的鋼鐵基本工業和化學工業廠商看好當月景氣，但電子機械業廠商對於當月景氣看法呈現兩極。

而對未來半年，看好的製造業廠商一口氣增加 26.3 個百分點至 52.1%，看壞比率則減少 6.6 個百分點至 4.3%，包括電子機械業、鋼鐵基本工業和化學工業看好未來半年景氣的比例接近一半以上。

服務業方面，由於疫情衝擊漸緩，國內消費市場已回到疫情前的水準，加上適逢農曆春節連假，推升購物和出遊聚餐需求，使廠商樂觀看待景氣表現，其中，零售業者看好當月景氣的比例近 30%。

展望未來半年，儘管仍有 90% 以上的餐旅業者持平看待未來半年，不過，零售、批發、金融相關產業和運輸倉儲業均看好未來半年景氣表現。

營建業方面，台經院說明，由於市場資金動能充裕，加上政府打炒房、健全房市的機制將有助於排除短期炒作，並有利房市中長期的發展，使營建業者樂觀看待未來半年景氣表現。