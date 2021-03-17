〈房產〉捷運環狀線通車一周年 十四張站週邊漲幅12%最大

台北捷運環狀線去年 1 月通車已滿一年，房仲業者統計，環狀線各個捷運站周邊 800 公尺範圍內房屋實價登錄成交價，觀察環狀線各站近一年來房價變化，14 站中有 12 站房價都上漲，「十四張站」則有湯泉社區助攻，漲幅 12.4% 居各站區之冠。

永慶房屋業管部協理謝志傑指出，台北捷運環狀線是首座將較外圍的捷運站串連的捷運線，不僅串聯新北市的捷運路網，讓各個捷運線之間的交通更加便利，同時也帶動了周邊區域的發展，成為新北市不可或缺的交通建設。

環狀線捷運站 2020 年的房價與 2019 年的房價比較，統計發現在 14 個捷運站中，有 12 個捷運站的房價都較 2019 年上漲，僅有 2 個捷運站有微幅的下跌。謝志傑表示，環狀線一期沿線經過新莊、板橋、中和及新店四個行政區，都是位於新北市的第一環。在環狀線通車以前，許多搭乘捷運或公車通勤的民眾，可能需要多次轉乘才能到達目的地，現在則可以透過環狀線讓轉乘次數減少、通勤時間縮短，讓民眾更能夠接受在新北市購屋居住。

環狀線各個捷運站周邊 800 公尺範圍內房屋實價登錄成交價，近一年來的房價變化之下，漲幅排名第一的環狀線捷運站為「十四張站」，平均每坪單價約為 47.3 萬元，近一年來漲幅高達 12.4%。謝志傑說，十四張站位於新店區，並鄰近於著名的央北重劃區，由於近年來央北重劃區的房價節節攀升，也帶動了「十四張站」周邊的房價，再加上 2020 年「十四張站」周邊主打溫泉宅的「湯泉社區」，成交小坪數物件較多，因此推升其成交單價。

「湯泉社區」不僅是大台北地區稀有的溫泉宅，高樓層住戶還能擁有河岸景觀，交通方面則鄰近國道三號，對於開車通勤的民眾相當方便。此外，該社區的房型相當多元，從破百坪的物件到十幾坪的物件都找的到，是首購族及換屋族都可以考慮的社區。

漲幅排名第二的環狀線捷運站為「景平站」，平均每坪單價約為 41.3 萬元，近一年來漲幅約為 7.3%。主要在「景平站」周邊生活機能良好，捷運站旁邊就是大潤發，且周邊傳統早市、黃昏市場及夜市應有盡有，無論是要採買或是飲食都相當便利。教育資源部分，則鄰近景新、秀山及秀朗三個國小，讓家長們有更多的選擇。另外在房價方面，「景平站」周邊從 5 字頭的大樓至 3 字頭的公寓都有許多物件，民眾可以依據自己的需求及預算來挑選。

漲幅排名第三的環狀線捷運站則為「中和站」，平均每坪單價約為 41.4 萬元，近一年來漲幅約 6.7%。謝志傑說，「中和站」與「景平站」同樣擁有豐富的生活機能，周邊有南山威力購物廣場、大潤發、好市多及迪卡儂，可以說是量販店的一級戰區。而與景平站較不同的是，其距離台北市幾乎僅有一橋之隔，是環狀線中距離台北市最近的捷運站，若是自行開車或騎車，不用 10 分鐘便可以抵達台北市，對於在台北市就業的民眾相當方便。

謝志傑並指出，民眾在挑選捷運宅時，建議還是要親身於通勤時間搭乘一次捷運，體驗整個通勤的動線及所需時間，否則可能會因為家與捷運站的距離、轉乘或是候車時間，讓通勤時間與預期的不太一樣。除此之外，由於環狀線為高架捷運線，距離捷運站過近可能也會有噪音、景觀或是風水的問題，建議可以選擇距離捷運線步行 10 分鐘內的房屋，不造成體能負擔又能輕鬆抵達，讓民眾享受捷運帶來便利交通的同時，也能夠有良好的生活品質。