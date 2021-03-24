美國3月Markit製造業PMI小幅回升 物價壓力依舊高漲

IHS Markit 週三 (24 日) 公布最新 PMI 報告，美國製造業採購經理人指數 (PMI) 在 3 月回升，服務業 PMI 創下 2014 年 7 月以來最佳。然而，IHS Markit 警告斷供問題仍持續推高價格指標，並在需求強勁的情況下將成本轉嫁給消費者，加劇通膨壓力。

Markit 美國 3 月 PMI 報告：

綜合 PMI 初值報 59.1，前值 59.5

服務業 PMI 初值報 60.0，前值 59.8

製造業 PMI 初值報 59.0，前值 58.6

製造業產出指數報 54.5，前值 57.8

藍：美國製造業 PMI，綠：美國服務業 PMI，紅：花旗經濟驚奇指數 (圖：Zerohedge)

Markit 報告顯示，3 月製造業 PMI 小幅升至 59.0，服務業 PMI 升至 60.0，寫下 6 年最高，3 月製造業和服務業新訂單增速均寫下 2014 年以來最高。

與此同時，供應鏈斷鏈危機抬升了原物料等投入品價格，Markit 調查企業普遍反映產能增速已經放緩。因原物料等投入品短缺加上供應商產能有限，3 月綜合 PMI 自上月創下的近 6 年高位回落，至 59.1。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，疫苗推出、經濟重啟以及額外 1.9 兆美元刺激法案，將需求推升至 6 年以來最高水平，帶動商品和服務訂單增至多年新高。

不過，Williamson 也警告，受供應鏈問題影響，生產者越來越無法跟上需求增長腳步，帶動物價升至前所未見的水平。