美國3月Markit製造業PMI小幅回升 物價壓力依舊高漲

IHS Markit 週三 (24 日) 公布最新 PMI 報告，美國製造業採購經理人指數 (PMI) 在 3 月回升，服務業 PMI 創下 2014 年 7 月以來最佳。然而，IHS Markit 警告斷供問題仍持續推高價格指標，並在需求強勁的情況下將成本轉嫁給消費者，加劇通膨壓力。
Markit 美國 3 月 PMI 報告：
- 綜合 PMI 初值報 59.1，前值 59.5
- 服務業 PMI 初值報 60.0，前值 59.8
- 製造業 PMI 初值報 59.0，前值 58.6
- 製造業產出指數報 54.5，前值 57.8
Markit 報告顯示，3 月製造業 PMI 小幅升至 59.0，服務業 PMI 升至 60.0，寫下 6 年最高，3 月製造業和服務業新訂單增速均寫下 2014 年以來最高。
與此同時，供應鏈斷鏈危機抬升了原物料等投入品價格，Markit 調查企業普遍反映產能增速已經放緩。因原物料等投入品短缺加上供應商產能有限，3 月綜合 PMI 自上月創下的近 6 年高位回落，至 59.1。
IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，疫苗推出、經濟重啟以及額外 1.9 兆美元刺激法案，將需求推升至 6 年以來最高水平，帶動商品和服務訂單增至多年新高。
不過，Williamson 也警告，受供應鏈問題影響，生產者越來越無法跟上需求增長腳步，帶動物價升至前所未見的水平。