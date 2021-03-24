〈美股盤前要聞〉美公債殖利率走低 美股期貨上升

美國 10 年期公債殖利率連續三日走低來到 1.62%，美股期貨週三 (24 日) 走升，道瓊期貨漲 0.39%，標普 500 期貨漲 0.36%，那斯達克 100 期貨漲 0.80%。

1. Fed 主席鮑爾、財長葉倫首度國會聽證

週二 (23 日) 聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 首度偕同美國財長葉倫 (Janet Yellen) 聯袂出席兩場國會聽證會，討論國會去年通過、規模 2 兆美元的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)。

鮑爾和葉倫均表示，隨著疫苗分配的加速、防疫措施緩解，以及經濟活動的回暖，他們繼續預計今年經濟將強勁反彈，但強調，美國經濟離完全復甦尚遠。

鮑爾再度淡化了這可能引發不必要的通膨風險，他預計，已推出的刺激計畫不太可能助長不受歡迎的通膨，預估通膨將在今年內上升，但不會失控。若通膨令人擔憂，聯準會手上握有工具足以應對。

2. GameStop 轉型有成 線上銷售成長 175%

迷因股 GameStop 周二 (23 日) 美股盤後公布 2020 會計年度第四季財報，儘管財報數據略遜於市場預期，但線上銷售大幅成長，顯示公司轉型逐漸發揮成效。但利多消息不足，盤後仍重挫逾 11%。

GameStop (GME-US) 周二表示，第四季營收為 21.2 億美元，調整後 EPS 為 1.34 美元，而 FactSet 調查的分析師平均預期營收為 22.1 億美元，調整後 EPS 為 1.35 美元，略低於市場預期。

GameStop 第四季線上銷售比去年同期成長 175%，占總營收比率達 34%，與去年同期相比也增加 22%，顯示企業轉型有顯著效果。此外，實體店營收成長 6.5%，優於市場預估的 4.7%。

3. 英特爾斥資 200 億美元建 2 家新晶圓廠

英特爾週二 (23 日) 盤後宣布，將斥資 200 億美元在亞利桑那州 Ocotillo 園區建立兩家新的晶圓廠，預計 2024 年投產，新廠將有能力生產 7 奈米以上製程的晶片。

英特爾新任執行長蓋爾辛格 (Pat Gelsinger) 週二宣布啟動 IDM2.0 戰略計畫，包括更多自家晶片製造業務外包給代工廠、投資 200 億美元建設兩家新廠，以及設立新部門「英特爾代工服務部」為其他半導體企業代工製造晶片。

蓋爾辛格表示：「英特爾將繼續成為製程技術的領先開發商，半導體的主要製造商，及全球領先的晶片供應商。」

4. Fed 布蘭納德：聯準會將靜待通膨、就業達標

美國聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 周二 (23 日) 表示，聯準會將在實現就業和通膨目標前展現「絕對的耐心」，堅守鴿派立場，在目標達成後才會考慮收回貨幣政策。

布蘭納德向全美商業經濟學協會 (NABE) 表示，與其在失業率下降和通貨膨脹重新走升時「先發制人」，聯準會對收緊貨幣政策的任何行動，都將以就業和通貨膨脹結果為條件。

布蘭納德說，過早收回購債計畫或升息等行動，都將為許多經濟上最脆弱的民眾帶來不必要的機會損失。

5. 馬斯克：可以用比特幣買特斯拉了

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 周二 (23 日) 晚間宣布，現在可以在美國使用比特幣購買特斯拉汽車。此一消息宣布，比特幣也由全日低點上漲超過 2000 美元，突破 56000 美元關卡。

這家汽車製造商上個月透露，公司已經購買了價值 15 億美元的比特幣，並將很快開始接受比特幣支付買車。

馬斯克在推特上說：「現在可以用比特幣購買特斯拉了。」特斯拉美國官網也開啟了比特幣支付選項，也是唯一接受的加密貨幣支付。

馬斯克強調，支付給特斯拉的比特幣將不會轉成法定貨幣，特斯拉將會保留。這也成為比特幣隨後上漲的重要原因。