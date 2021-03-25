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〈新股IPO〉搶搭自駕熱！美自駕新創TuSimple向SEC提交IPO申請

〈新股IPO〉搶搭自駕熱！美自駕新創TuSimple向SEC提交IPO申請 (圖：TuSimple)
〈新股IPO〉搶搭自駕熱！美自駕新創TuSimple向SEC提交IPO申請 (圖：TuSimple)

在獲得多家財團投資人的資金支持後，自駕卡車公司新創 TuSimple 周二 (23 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交 IPO 申請，搶搭近來的自駕車上市熱潮。

根據監管文件，TuSimple 計畫在那斯達克全球精選市場 (Nasdaq Global Select Market) 上市，股票代號為「TSP」，由摩根士丹利 (Morgan Stanley)、花旗集團 (Citigroup) 和摩根大通 (J.P. Morgan) 擔任主要承銷商，目前尚未確定發行股數和發行價。

TuSimple 成立於 2015 年，最初的創始團隊和資金來源均來自中國，但該公司大部分業務均位於美國，並在加州聖地亞哥設有全球總部，目前籌集資金約 8 億美元

TuSimple 主要提供運算視覺為主的可商用 Level 4 自駕解決方案，為眾多自駕公司當中最早嶄露頭角的新創之一，目前自駕領域同業包含 Aurora、Embark、Kodiak 和 Waymo。

監管文件顯示，TuSimple 去年全年營收報 180 萬美元，雖遠高於前年的 71 萬美元，但營運虧損也高達 1.779 億美元，較前年虧損額 8480 萬美元大增 2 倍多，顯示該公司仍處於技術研發的初期階段。

TuSimple 計劃在 2021 年底前逐步對無人駕駛卡車進行展開測試。該公司近期才宣布將與福斯集團 (Volkswagen) 旗下重型卡車部門 Traton 和 Navistar 共同開發全自動卡車，目前預訂量已達約 5700 輛，預計 2024 年投產。

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