「晶片荒」橫掃全球 車企巨頭停產一覽

全球許多大型車企在亞洲、歐洲和北美的工廠都陸續暫停運營，因半導體供應短缺持續，而周末瑞薩電子旗下工廠發生火災更是加劇了吃緊局面。

福特汽車、豐田汽車、福斯汽車和本田汽車等公司都受到了半導體供應問題的影響。這些車用晶片涉及從引擎和駕駛性能到空調和娛樂系統等方方面面。

「目前生產確實非常脆弱，」彭博行業研究汽車行業分析師 Tatsuo Yoshida 表示。「任何一種異常情況都會導致零件耗儘。」

晶片供應短缺最初出現，是因為汽車需求成長，而且疫情導致人們居家時間更長，筆記型電腦、網路攝影機、遊戲設備等市場隨之猛增。這導致晶片供應被分流出汽車行業。

另外，

美國冬季暴風雪天氣也對半導體供應造成影響，而且這一局面本周進一步加劇，因為汽車晶片的頂級供應商瑞薩電子旗下的一家工廠發生火災。

三菱日聯摩根士丹利證券分析師早在 1 月份就已預計，晶片短缺將導致全球汽車產量減少 150 萬輛，日本車企占其中的大約三分之一。

以下是汽車製造商的最新停工情況：

本田暫停在美國，加拿大和墨西哥的六個工廠的生產，原因是晶片短缺、港口擁堵和寒冷天氣

福特汽車已暫停俄亥俄州一家工廠的生產，直到 3 月 29 日

日產汽車調整其在美國和墨西哥業務的生產

豐田在捷克的 Kolin 工廠的運營已自 3 月 22 日起暫停兩周

福斯汽車從 3 月 22-28 日暫停葡萄牙一家工廠的生產

三菱汽車 3 月日本國內汽車產量減少 4,000-5,000 輛，並在評估 4 月生產計畫

除福斯汽車外，上述所有汽車製造商的股價本周均下跌，追隨標普超級綜合汽車備件指數的跌勢，該指數較 3 月 17 日高點下降 10%。

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