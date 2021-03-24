〈財報〉GameStop轉型有成 線上銷售成長175% 盤後仍挫逾11%

迷因股 GameStop 周二 (23 日) 美股盤後公布 2020 會計年度第四季財報，儘管財報數據略遜於市場預期，但線上銷售大幅成長，顯示公司轉型逐漸發揮成效。但利多消息不足，盤後仍重挫逾 11%。

GameStop (GME-US) 周二表示，第四季營收為 21.2 億美元，調整後 EPS 為 1.34 美元，而 FactSet 調查的分析師平均預期營收為 22.1 億美元，調整後 EPS 為 1.35 美元，略低於市場預期。

GameStop 第四季線上銷售比去年同期成長 175%，占總營收比率達 34%，與去年同期相比也增加 22%，顯示企業轉型有顯著效果。此外，實體店營收成長 6.5%，優於市場預估的 4.7%。

盤後公布財報後，GameStop 一度上漲逾 5% ，然而電話會議中未釋出更多利多消息，隨後下跌逾 11.14% ，暫收 161.5 美元。

GameStop 執行長 George Sherman 表示，GameStop 2021 財年的重點將放在電商和客戶體驗的改善、提高出貨速度、提供卓越的客戶服務，以及擴大產品品項上。

Placer.ai 追蹤 GameStop 實體店年初人流穩定並在近幾周有所回升，據統計，今年 2 月中旬單周實體店人流較去年同期減少 26%，然而，步入 3 月初的人流減幅僅 3.9%，是 GameStop 數月以來最佳的年成長率表現。

Placer.ai 副總 Ethan Chernofsky 說， GameStop 已恢復至 1 月初的人流水準，並且隨著步入春季似乎正在強勁復甦。Chernofsky 認為，由於一些州已放寬封城措施，且先前惡劣天氣趨緩，可能是帶動人流增加的主因。

另外，GameStop 表示下周一 (29 日) 起營運長將由 Jenna Owens 接任，而曾為寵物店商平台 Chewy 高層的 Neda Pacifico 將接任電商資深副總，客戶長 Frank Hamlin 則將於本月底離職。