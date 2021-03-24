傳微軟考慮以比特幣作為Xbox線上商店付款方式之一

隨著加密貨幣日益普及，有許多產業開始尋求除了傳統形式以外的付款方式。有消息指出，美國科技大廠微軟 (MSFT-US) 正在考慮將比特幣作為購買 Xbox 遊戲機的一另一種付款方式。

根據 Reddit 上的 r/XboxSeriesX 中，有網友分享照片顯示，微軟已經在其線上商店中推出了一項調查，詢問 Xbox 用戶關於他們偏愛的付款方式與意見。

根據照片內容，微軟的調查問題是「您還想在 Xbox 上使用其他哪些付款方式?」在其他可能的付款方式中，微軟提到了使用比特幣付款，做為一種選擇，顯示出微軟考慮將比特幣作為潛在的一種付款方式。

事實上，在幾年前，微軟就已經開始接受比特幣作為付款充值的方式，讓美國 Microsoft 用戶可以藉此購買各項 Windows 商品，例如 Xbox Live、Microsoft 365、OneDrive 或 Skype。不過目前還沒有針對 Xbox 線上商店支持的加密貨幣，這項民意調查顯示微軟將有機會進行落實。

不過，報導中指出，儘管微軟可能使用比特幣作為其中一項支付方式，但卻不太可能像其他機構或公司一樣將加密貨幣作為投資來購買。微軟執行長 Brad Smith 就透露，微軟並沒有購買數位資產的安排或計畫。

微軟聯合創始人比爾蓋茲也曾表示，加密貨幣是匿名的貨幣形式，監管機構難以控制網路上比特幣的交易。隨著加密貨幣的普及，不法分子可能正在以不正當的手段使用它。此外，他也認為比特幣是瘋狂的且投機的東西。