騰訊2020年全年獲利大增71% 董事會建議派息增三成

騰訊控股 (0700-HK) 周三 (24 日) 公布 2020 年第 4 季和全年財報，受網路遊戲等增值服務，以及金融科技業務帶動，騰訊 Q4 營收和獲利均優於分析師預期，全年獲利更較前年同期大增 71%。

騰訊周三收跌 0.8% 至 623.50 港元。財報中提到，董事會建議派發末期股息每股 1.6 港元，高於前年同期的 1.2 港元。該建議仍有待股東於股東週年大會批准。

Q4 基於 GAAP 財報關鍵數據：

總收入：人民幣 1336.69 億元，年增 26%，高於 Refinitiv 分析師平均預期的 1321.9 億元

營業利益：人民幣 637.13 億元，年增 123%

獲利：人民幣 593.69 億元，年增 165%，高於 Refinitiv 分析師平均預期的 306.5 億元

公司權益持有人應佔獲利：人民幣 593.02 億元，年增 175%

EPS：人民幣 6.24 元。每股攤薄獲利為人民幣 6.112 元

部門表現：

Q4 增值服務業務營收：人民幣 670 億元，年增 28%

Q4 網路廣告業務營收：人民幣 247 億元，年增 22%

Q4 金融科技及企業服務業務營收：人民幣 385 億元，年增 29%

騰訊 2020 年全年財報表現 (圖：騰訊)

財報顯示，2020 全年營收為人民幣 4820.64 億元，年增 28%；股東應佔獲利為人民幣 1598.47 億元，年增 71%。

從細項來看，Q4 網路遊戲營收年增 29%，至人民幣 391 億元，其中，海外遊戲收入年增 43% 至人民幣 98 億元。主要由《和平精英》、《王者榮耀》、《PUBG Mobile》以及近期推出的《天涯明月刀手遊》等智慧手機遊戲所貢獻。

社群服務方面，Q4 騰訊微信和 WeChat 合併月活躍用戶數年增 5.2%，至 12.25 億；騰訊 QQ 智慧終端月活躍用戶數年減 8.1％，至 5.95 億。

廣大的用戶基礎和業務規模，幫助推動騰訊的商業支付、理財服務及雲端服務業務成長，去年 Q4 金融科技及企業服務業務營收年增 29%，至人民幣 385 億元，部門全年營收增長 26%，至人民幣 1281 億元，成為集團第二大營收來源。

發布財報前，外媒報導指出騰訊創辦人馬化騰已和中國反壟斷官員會面，就合規事宜進行討論。此前屢傳騰訊將成為繼阿里巴巴後，下一個必須面對中國反壟斷監管的公司。

關於金融科技業務，騰訊也在財報中提到，其發展戰略為積極配合監管機構，與同業一同推出合規普惠的金融產品，同時優先考慮風險，而非追求規模。