美圖：去年虧損年減近九成 未來不進入手機製造銷售

港股美圖 (1357-HK) 公布去年財報，全年虧損大減近九成，至 4097 萬元人民幣，持續經營業務的經調整利潤為 6089.2 萬元，是 2016 年 12 月上市以來首次錄得全年獲利。

美圖周四 (25 日) 股價收跌 3.9%，收報 2.69 港元。

美圖表示，去年營收年增 22.1%，至 11.9 億元人民幣，其中線上廣告營收 6.8 億元，年減 9.5%，高級訂閱服務及應用內購買已成為僅次於線上廣告的第二大商業模式，並於 2020 年大幅增長 140.1%，至 2.1 億元人民幣。

毛利年增 13.5%，至 7.9 億元人民幣，毛利率跌 5 個百分點，至 66.5%。

集團表示，去年全年月活躍用戶總數達 2.61 億，年減 7.6%，主要受印度政府禁令打擊所致。

除財報外，針對美圖與小米手機授權合作進展。美圖公司 CEO 吳欣鴻表示，美圖公司未來不再進入手機的製造銷售行業，至於與小米的合作進展，美圖已經拿回了美圖手機的授權。

對於加密貨幣投資，美圖表示，於今年 3 月 5 日在公開市場上購買了 15000 單位的以太幣和 379.1214267 單位的比特幣，並於 3 月 17 日進一步購買了 16000 單位的以太幣和 386.08581655 單位的比特幣，總對價約為 9000 萬美元。